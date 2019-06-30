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八卦山發現美麗的蛾 外來的嬌客還是台灣特有種？

2019-06-30 18:06聯合報 記者何烱榮╱即時報導

是外來的物種，還是台灣特有種，誰能找到答案？彰化市精誠中學生物老師李志穎到八卦山脈調查植物生態時，意外發現1隻美麗的蛾，追查才知是未曾在台灣任何期刊發表的新紀錄種「細紋黛齒螟」。他說，新學年開始將以細紋黛齒螟為主題，鼓勵學生分組進行態調查，並完成學習歷程小論文。

108新課綱將上路，高中學習歷程資料庫是一項全新的設計。李志穎說，今年8月高一新生入學，學生都必須提出學習計畫，並要實際操作及完成小論文，學校為每名學生建立學習歷程檔案，每學期由校方、學生上傳與學習有關的成績、成果等。未來申請大學除了考試成績，學習歷程更重要；他決定以這隻美麗的蛾，帶領新生走進生物科學習領域。

李志穎說，很多重大的新發現，不是知名的學者，而是年輕的學生，教育應是訓練學生的觀察力與研究精神，沒有觀察力，就不會有創造力。新課綱將要求學生走出教室多觀察、多研究，拍照、寫出小論文，不要只是在教讀死書，只是應付考試，學習要能活用，有意義與價值，這是所有先進國家的教育趨勢。

「彰化縣八卦山脈動植物、潮間帶海洋生態都很豐富且多元，是非常理想的學生生物學習歷程場域。」李志穎說，這隻細紋黛齒螟是成蟲，體長約3公分，他在芬園鄉文德國小附近觀察生態時，在路邊的杜英嫩枝上發現1隻他不曾看過的美麗的蛾。

李志穎把這隻美麗的蛾上傳到臉書「台灣蛾訊」社群，有人回應。他說，台灣蛾類數百種，2010年9月間第一次有人拍到細紋黛齒螟，只是照片而已，至今台灣完全沒有任何紀錄，是一個尚未正式發表的新紀錄物種，分布狀況不明。

他說，杜英是台灣中低海拔常見的植物，過去八卦山脈很多，可惜現在已不多見，他在芬園鄉文德國小附近觀察植物生態時，看到不少杜英，也在許多飛舞的蛾中發現這隻美麗的細紋黛齒螟，有1隻就還有很多隻，它究竟是外來的，還是台灣特有種，值得進一步調查。

彰化市精誠中學生物老師李志穎在八卦山文德國小附近路邊，意外拍到1隻美麗的蛾，是台...
彰化市精誠中學生物老師李志穎在八卦山文德國小附近路邊，意外拍到1隻美麗的蛾，是台灣未曾在台灣蛾訊期刊發表的新紀錄種「細紋黛齒螟」。照片／李志穎提供
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