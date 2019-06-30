台中新增242丶248線公車 7/1清晨6點上路

2019-06-30 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市新增242、248兩條公車路線，7月1日上路，都是電動低地板大客車。

交通局長葉昭甫表示，242路公車行經東平國小、太平運動場、長安醫院、新建國市場、台中車站、台中家商、文化創意園區、公共資訊圖書館、五權車站等重要據點，路線經過樂業路、東平路、太平一江橋等當地主要幹道，串聯南區、東區及太平區，提供太平往返台中車站通勤、通學的新選擇，南區及太平居民前往新建國市場也更為便利。

248路公車行經修平科技大學、瑞城國小、台中軟體園區、青年中學、高鐵台中站等重要據點，方便太平、大里居民快速抵達高鐵台中站及台鐵新烏日站，強化台中軟體園區交通便利性，提供沿線居民通勤、通學、休閒及轉運服務。

交通局表示，242、248路公車營運時段均為上午6點至晚間10點，固定時刻發車。

葉昭甫指出，市府積極推動電動車計畫，兩路公車均採用電動低地板大客車。