影／顏清標鎮瀾宮頒獎 聽到國中生「嗆」這句他笑了

2019-06-30 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



財團法人大甲媽社會福利基金會與財團法人大甲鎮瀾宮今天在鎮瀾文化大樓舉辦2019年大甲媽祖國際觀光文化節「攝影比賽」、「繪畫比賽」及「媽祖有愛獎助學金」頒獎典禮，董事長顏清標頒獎時，一名國中男學生突然右手行舉手禮，大喊「敬禮」致謝，眾人嚇一跳，顏清標鎮定說讚，肯定男學生。

大甲媽祖國際觀光文化節「攝影比賽」及「繪畫比賽」按照往例從每年文化節的開鑼典禮開始，至媽祖誕辰後的5月底收件截止。攝影比賽從來自全國數千件的作品中，分別選出前三名及優選20名，各可獲得媽祖紀念酒及3萬、2萬、1萬及3000元獎金。另有佳作30名，可以獲得獎狀及2019年大甲媽文創紀念品。希望透過攝影比賽紀錄遶境進香途中的畫面，展現傳統媽祖文化的獨特及熱情，並傳達信仰的內涵和力量。

攝影比賽增設「珍愛媽祖獎」，從參選作品中特選10名紀錄遶境途中，感人溫馨之老人福利、愛心助人、關懷社區與扶持弱勢、創建社會福利的精神，可獲得媽祖紀念酒及3000元獎金。

董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人頒獎，頒獎過程，顏清標頒獎給一名國中男學生時，他突然大喊「敬禮」還舉起右手向顏敬禮，顏微笑回禮，一名台下家長說很感動，因為最近看到有學生獲獎，卻向頒獎者嗆聲，心有所感。