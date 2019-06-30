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印尼看護勤學中文 返國後想當老師教華語

2019-06-30 09:13聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府勞工局針對東南亞移工，今年開辦7期免費中文課程，對象包括印尼丶菲律賓丶越南丶泰國移工，有人學中文想回國當老師，也有人希望回國後可以到台商工廠上班，學中文圓夢，移工說免費搭公車丶免費學中文，他結業要寫信感謝市長。

來台工作逾10年的印尼籍看護烏咪，已說得一口流利華語，仍報名參加中文班，她學習認真，從不缺課，立志要在台灣學好中文，返國教華語。

勞工局長吳威志表示，勞工局3年來為移工開辦免費中文班。課程以生活化用語為主題，透過中文歌教唱、對話演練教學，移工學習興致高，不少雇主主動幫移工報名，烏咪更二度參加。

現年３８歲的烏咪，來台當看護11年。她說，原只想來台灣賺錢回去改善家裡生活，但隨著年紀增長，返國時限越來越逼近，她積極盤算起返國後的生活。

烏咪說，印尼有很多台商企業設廠，華語市場潛力大，目前師資極缺，她很有企圖心，打算在台灣把中文學好，有了中文專長，返國開班授徒，不怕找不到工作。

事實上，參加中文班移工，除了加強華語溝通能力，不少人希望藉學會中文圓夢。越南青年阮文江，為了讓妻兒過好生活，９年前離鄉背井來台打拚。

阮文江下定決心，要趕快學好中文，具備聽說與讀寫能力，返回越南就有機會進台商公司工作，台商給的薪水足夠養家，一家人不用再分開。

越南籍的丁氏史來台9年，一口流利華語溝通無礙，每周搭公車從太平到東協廣場上中文班班，希望多識字看懂路標、市招，擴展生活圈。丁氏史開心的說，移工同樣享有十公里免費搭車福利，上課也免費，台中真是移工幸福城市，她學會中文後，一定要寫信感謝台中市長。

局長吳威志表示，3年來已有157名移工獲頒結訓證書。今年度持續針對泰國、菲律賓、印尼及越南移工開辦中文班，每周日上課5小時，總時數50小時。

吳威志説，即使一句華語都不會講的移工，初級班結業時，大多能簡單對話，多少也識得中文，有助工作及生活溝通，拓展生活圈。7丶8月將為泰國及菲律賓移工開班，相關課程及報名資訊可電洽04-22255641陳先生。

移工阮文江(左起)阮氏史與烏咪，開心學中文。圖/勞工局提供
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移工周日上中文，對未來充滿希望。圖/勞工局提供
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