承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發
台中市最南端烏日區溪尾里被稻田包圍的獨立書店羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，老闆汪世旭為了「10年不關的獨立書店」承諾，經2個多月暫時熄燈後，昨起重新營業，並且舉辦「傳書送愛、缺你BOOK」將藏書送給台中市立圖書館。
汪世旭說，羅布森書蟲房新的經營方式不賣書、不再外借書籍，只開周五到周日，改由每人酌收100元的入場費，做為添購新書基金，重新出發。
羅布森書蟲房位於中彰投三縣市交界的溪尾里，當地以生產稻米聞名，位處偏遠，交通不便，汪世旭本業做曲型樓梯升降椅，原本為覓地蓋工廠，接觸當地居民後發現，偏鄉新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本的機會不多，愛書成痴的他，年輕就想開書店，轉念開獨立書店，讓偏鄉學子也能愛上閱讀。
汪世旭說，布森書蟲房經營6年多，選書以「台灣美好事物」為主體，並播放台灣歌謠，過去書店僅販售1200冊，卻有近8000冊藏書可供外借，他思考近年來出版社或書局陸續吹起熄燈號，民眾借書與買書的比例日漸降低，認知到閱讀是自發的行動，今年4月底暫吹熄燈號重新整頓，昨重新開張。
汪世旭指出，重新營運的羅布森書蟲房雖不再外借書籍也不販售書籍，但提供更多精選的書冊與舒適的空間，享用店長精挑細選的茶咖啡，不定期新購各類精裝選書，每人酌收入場費用100元，以做為添購書冊的基金，盼能找回純粹閱讀的初衷，為偏鄉小書店覓得真正的價值。營業時間是每周五下午1點到6點，周六、周日上午10點到下午6點。
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