承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發

2019-06-30 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市最南端烏日區溪尾里被稻田包圍的獨立書店羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，老闆汪世旭為了「10年不關的獨立書店」承諾，經2個多月暫時熄燈後，昨起重新營業，並且舉辦「傳書送愛、缺你BOOK」將藏書送給台中市立圖書館。

汪世旭說，羅布森書蟲房新的經營方式不賣書、不再外借書籍，只開周五到周日，改由每人酌收100元的入場費，做為添購新書基金，重新出發。

羅布森書蟲房位於中彰投三縣市交界的溪尾里，當地以生產稻米聞名，位處偏遠，交通不便，汪世旭本業做曲型樓梯升降椅，原本為覓地蓋工廠，接觸當地居民後發現，偏鄉新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本的機會不多，愛書成痴的他，年輕就想開書店，轉念開獨立書店，讓偏鄉學子也能愛上閱讀。

汪世旭說，布森書蟲房經營6年多，選書以「台灣美好事物」為主體，並播放台灣歌謠，過去書店僅販售1200冊，卻有近8000冊藏書可供外借，他思考近年來出版社或書局陸續吹起熄燈號，民眾借書與買書的比例日漸降低，認知到閱讀是自發的行動，今年4月底暫吹熄燈號重新整頓，昨重新開張。