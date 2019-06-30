茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值

2019-06-30 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



花壇農會開發各種苿莉花加工產品，總幹事顧碧琪歡迎民眾踴躍參加磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季，並採購相關產品。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

好一朵美麗的苿莉花！花壇鄉農會總幹事顧碧琪從小就跟父親薰製香片，對茉莉花擁有深厚感情。她當上鄉農會總幹事後，即積極振興沒落的苿莉花產業，除打造茉莉花壇夢想館外，還運用3公頃無毒苿莉花田開發出30多種產品，年產值1千多萬，雄心勃勃打進國際市場。

彰化縣花壇鄉有「茉莉花故鄉」美譽，最興盛時，種植面積曾達上百公頃，占全台8成以上產量，卻不敵消費習慣改變、人力短缺以及進口貨廉價競爭而沒落。

顧碧琪2013年將農會原本穀倉變身為茉莉花壇夢想館，做為帶動花壇產業發展基地，進而營造她振興茉莉花產業的夢想，在這裡除了展售農特產品外，還有DIY區及泡茶區，短短幾年時間，就超過100萬人造訪。

她積極為茉莉花產業找出路，與農民簽訂契作3公頃從事無毒耕作，配合生物防治取代噴灑農藥，雖然曾經遇上蟲害，產量大減。但顧碧琪說，農會不灰心，後來又增加網室栽培防治蟲害，希望以食用級茉莉花提升整體品質，成為花壇特色。

她的努力有了具體成果，農會將無毒茉莉花開發成30多種產品，包括薰製的高山茶、紅茶、花茶，及製作為果醬、酵素和面膜等，並朝創意包裝、行銷通路發展，手工餅乾盒展開就是花壇鄉的旅遊地圖，「茉莉語茶」還獲得OTOP「一鄉鎮一特產」的產品設計獎，最新產品是茉莉咖啡，7月還有茉莉冰淇淋，一再推陳出新，部分產品更打進國際市場。