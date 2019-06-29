彰化大城鄉爆發禽流感 2天撲殺4萬多隻土雞

2019-06-29 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣26日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗， 經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬7686隻土雞。

彰化度物防疫所早在本月24日也接獲大城鄉另一家土雞場接內雞隻有異常死亡情形，昨天確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員撲殺2萬6960隻土雞，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，兩場距離約1公里，發病時間只差2、3天，應該是天氣悶熱加上午後雷陣雨的急遽變化導致，目前2場土雞場周邊1公里將加強消毒。

動物防疫所指出，近來天氣悶熱，又受午後雷陣雨影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍的保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

平飼飼養者，若連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻），或者籠飼飼養者及白肉雞場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻），以及禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%，家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，畜主應立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所，以利即時檢除病原。