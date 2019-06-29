親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

彰化大城鄉爆發禽流感 2天撲殺4萬多隻土雞

2019-06-29 17:58聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣26日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗， 經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬7686隻土雞。

彰化度物防疫所早在本月24日也接獲大城鄉另一家土雞場接內雞隻有異常死亡情形，昨天確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員撲殺2萬6960隻土雞，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，兩場距離約1公里，發病時間只差2、3天，應該是天氣悶熱加上午後雷陣雨的急遽變化導致，目前2場土雞場周邊1公里將加強消毒。

動物防疫所指出，近來天氣悶熱，又受午後雷陣雨影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍的保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

平飼飼養者，若連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻），或者籠飼飼養者及白肉雞場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻），以及禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%，家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，畜主應立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所，以利即時檢除病原。

彰化縣動物防疫所針對大城鄉養畜禽場周邊環境加強消毒工作，以減少環境中病原，後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散。

大城鄉1場土雞場今天撲殺近2.7萬隻土雞。圖／彰化縣政府提供
大城鄉1場土雞場今天撲殺近2.7萬隻土雞。圖／彰化縣政府提供
分享
彰化土雞場爆發禽流感，防疫人員加強消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化土雞場爆發禽流感，防疫人員加強消毒。圖／彰化縣政府提供
分享
大城鄉一處土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天撲殺近2.7萬隻土雞...
大城鄉一處土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天撲殺近2.7萬隻土雞。圖／彰化縣政府提供
分享

禽流感

相關新聞

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03

綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50

流浪狗傷人惹民怨 彰縣長王惠美允諾補助

2019-06-29 11:41

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

科博館「拍岸鯨奇」 古今珍貴鯨魚標本四大亮點齊聚

2019-06-29 08:07

提高修復效率 台電彰化施工班 24人成軍

2019-06-28 23:51

彰化7場馬拉松加碼300名額 7月19日起報名

2019-06-28 23:47

太原車站機車違停嚴重 無法可管

2019-06-28 23:34

日月潭漂黃綠水 藻類孳生？待化驗

2019-06-28 23:26

違停親子車位台中今起開罰 iBike傷害險7月上路

2019-06-28 23:25

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 17:19

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出

2019-06-29 17:21

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

美中貿易戰台商回流 期美科技投資16億台南蓋新廠

2019-06-29 11:44

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點

2019-06-29 17:17

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

雲林最古老的百年戲院重生 民歌手駐唱回憶無窮

2019-06-29 15:26

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

基隆公車處故事 日治時民營公共馬車

2019-06-29 00:03

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top