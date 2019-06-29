暑假開始！南投清境好避暑 體驗當牧羊人

2019-06-29 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



暑假開始了！「2019清境一夏–風起飛羊」今天登場，由今年新成軍的「草原聯盟吉祥物」柯瑞、朵麗和國立臺灣交響樂團管樂團演奏美妙動人的樂曲中帶領揭開序幕，除推出一日牧羊人活動外，由清境農場利用百慕達草梱巧思佈置各式造型羊閃亮出線，也加入風鈴，搭配牧區風車遠山美不勝收。

「風起飛羊」風起飛羊」系列活動今天起登場為期2個月，今天在青青草原觀山牧區舉辦首場活動，以牧草及稻草等天然材料裝置「飛羊」藝術外，更有各種主題造型綿羊在青青草地上，在藍天與綠地的環繞下，建構出動人的高山美景。徐徐清風拂動彩虹風車，也敲響音樂風鈴，在陣陣的微風與悅耳的風鈴聲中，逐漸吹走夏季的酷熱。

遊客蕭先生說，最近高溫動輒飆到30幾度，又濕又熱讓人吃不消，特地帶著孩子到清境走走。看到藍天白雲和青山，讓人一掃塵囂，尤其涼風徐徐相當舒服，孩子也能在山坡盡情奔跑，體驗大自然。

清境農場暑期除羊咩咩脫衣秀與馬術秀外，特有的「一日牧羊人體驗活動」體驗獨一無二的牧羊過程，了解牧羊人的工作內容，還能製作專屬羊毛氈，晚間還可到合歡山觀賞浩瀚的銀河，每周五、六晚上7點準時出發。

清境農場場長董玉文說，清境農場是夏季旅遊最佳選擇，今還限量推出「草原聯盟玩偶」供遊客選購，還有羊咩咩最新推出零嘴草原仙貝，用另種方式享受和羊隻互動的樂趣，從清境高空觀景步道遠眺合歡群山，到清境清涼一夏。

相關旅遊資訊請上清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/