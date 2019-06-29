親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

暑假開始！南投清境好避暑 體驗當牧羊人

2019-06-29 17:46聯合報 記者江良誠╱即時報導

暑假開始了！「2019清境一夏–風起飛羊」今天登場，由今年新成軍的「草原聯盟吉祥物」柯瑞、朵麗和國立臺灣交響樂團管樂團演奏美妙動人的樂曲中帶領揭開序幕，除推出一日牧羊人活動外，由清境農場利用百慕達草梱巧思佈置各式造型羊閃亮出線，也加入風鈴，搭配牧區風車遠山美不勝收。

「風起飛羊」風起飛羊」系列活動今天起登場為期2個月，今天在青青草原觀山牧區舉辦首場活動，以牧草及稻草等天然材料裝置「飛羊」藝術外，更有各種主題造型綿羊在青青草地上，在藍天與綠地的環繞下，建構出動人的高山美景。徐徐清風拂動彩虹風車，也敲響音樂風鈴，在陣陣的微風與悅耳的風鈴聲中，逐漸吹走夏季的酷熱。

遊客蕭先生說，最近高溫動輒飆到30幾度，又濕又熱讓人吃不消，特地帶著孩子到清境走走。看到藍天白雲和青山，讓人一掃塵囂，尤其涼風徐徐相當舒服，孩子也能在山坡盡情奔跑，體驗大自然。

清境農場暑期除羊咩咩脫衣秀與馬術秀外，特有的「一日牧羊人體驗活動」體驗獨一無二的牧羊過程，了解牧羊人的工作內容，還能製作專屬羊毛氈，晚間還可到合歡山觀賞浩瀚的銀河，每周五、六晚上7點準時出發。

清境農場場長董玉文說，清境農場是夏季旅遊最佳選擇，今還限量推出「草原聯盟玩偶」供遊客選購，還有羊咩咩最新推出零嘴草原仙貝，用另種方式享受和羊隻互動的樂趣，從清境高空觀景步道遠眺合歡群山，到清境清涼一夏。

相關旅遊資訊請上清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/

清境農場「2019清境一夏–風起飛羊」今天登場，可體驗當牧羊人，並到合歡山欣賞壯...
清境農場「2019清境一夏–風起飛羊」今天登場，可體驗當牧羊人，並到合歡山欣賞壯闊銀河。圖／清境農場提供
分享
2019清境一夏–風起飛羊今天登場，由國立臺灣交響樂團管樂團演奏美妙動人的樂曲中...
2019清境一夏–風起飛羊今天登場，由國立臺灣交響樂團管樂團演奏美妙動人的樂曲中帶領揭開序幕。圖／清境農場提供
分享

清境交響樂團微風

相關新聞

彰化大城鄉爆發禽流感 2天撲殺4萬多隻土雞

2019-06-29 17:58

六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03

綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50

流浪狗傷人惹民怨 彰縣長王惠美允諾補助

2019-06-29 11:41

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

科博館「拍岸鯨奇」 古今珍貴鯨魚標本四大亮點齊聚

2019-06-29 08:07

提高修復效率 台電彰化施工班 24人成軍

2019-06-28 23:51

彰化7場馬拉松加碼300名額 7月19日起報名

2019-06-28 23:47

太原車站機車違停嚴重 無法可管

2019-06-28 23:34

日月潭漂黃綠水 藻類孳生？待化驗

2019-06-28 23:26

違停親子車位台中今起開罰 iBike傷害險7月上路

2019-06-28 23:25

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿

2019-06-29 17:19

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出

2019-06-29 17:21

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

美中貿易戰台商回流 期美科技投資16億台南蓋新廠

2019-06-29 11:44

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點

2019-06-29 17:17

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

雲林最古老的百年戲院重生 民歌手駐唱回憶無窮

2019-06-29 15:26

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

基隆公車處故事 日治時民營公共馬車

2019-06-29 00:03

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top