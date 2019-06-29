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新故鄉推種蜜源植物 盼復埔里蝴蝶王國美名

2019-06-29 16:43中央社 南投縣29日電

新故鄉文教基金會將種植3000棵蜜源植物，盼恢復南投縣埔里鎮昔日豐富蝴蝶生態及「蝴蝶王國」美名，首波種植行動今天登場，志工種植700多棵，藉以增加蝴蝶棲地及營造景觀。

在行政院農業委員會林務局支持下，新故鄉文教基金會自去年啟動「埔里蝴蝶森林公園」計畫，將透過蝴蝶棲地營造、蝴蝶資源調查、解說員培訓、環境教育列車、蝴蝶生活文創等具體作為，逐步找回昔日埔里鎮「蝴蝶王國」美名，讓埔里成為欣賞蝴蝶的寶地。

新故鄉文教基金會指出，今年預計在大埔里地區種植3000棵蝴蝶食草及蜜源植物，已有近10處社區及私人農場報名參與。今天在台中榮民總醫院埔里分院、埔里鎮蜈蚣里進行第一波種植行動，20多名志工揮汗在單調空地打造美麗花圃，盼增加蝴蝶棲地、營造美麗空間景觀。

新故鄉文教基金會表示，台中榮民總醫院埔里分院種植地點在入口滯洪池旁空地，靠近馬路及休閒涼亭附近，是醫院門面及病人、家屬散心的地方。志工種下成排蜜源植物，包括高士佛澤蘭、繁星花、大王仙丹等，株株是鮮豔奪目、人與蝶都愛的花卉。

台中榮民總醫院埔里分院區種植完成後，志工轉往蜈蚣社區活動中心旁空地，接續打造社區公園。

埔里鎮蜈蚣里長黃美玉說，社區去年已先種植蜜源植物，「招蜂引蝶」效果非常好，社區今年再接再厲，要讓環境更棒，且透過種植行動也可凝聚里民的心，大家更愛護這充滿蝴蝶的社區。

埔里榮民大埔

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