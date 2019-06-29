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南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

有愛心的企業 矽品招待家扶兒暢遊九族

2019-06-29 16:09聯合報 記者劉明岩╱即時報導

暑假到來，封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村，他們由矽品志工們陪同，坐著旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，個個洋溢著歡笑，過個令人難忘的假期。

矽品精密表示，矽品精密為了善盡企業的社會責任，長期以來就不斷回饋鄉里，尤其重視弱勢兒童的照顧，除成立矽品家扶獎學金鼓勵孩子逆境努力向上外，這次暑假更安排家扶的孩童一起到九族文化村遊玩， 讓孩子們享受暑假的歡樂時光，也對台灣的原住民文化有多一點的認識。

其中，彰化家扶兒童小吉今年將就讀國一，因為媽媽罹癌且有腰椎、髖關節開刀的病史，日前上班途中又發生車禍，雖已開始上班，仍偶有舊傷復發的狀況，貼心的小吉不但會協助家務， 希望減輕媽媽的負擔。

彰化家扶考量小吉很少有出遊的機會，特別邀請小吉一同參加活動。小吉很開心的表 示，遊樂園的遊具都很刺激，但在朋友們及矽品哥哥姐姐的陪伴下， 就一點都不害怕了。

矽品精密志工社副社長林丙章說，公司自 921 後，開始推動家扶百元俱樂部，至今已 18 年，累計捐贈超過 5 千萬元；每年都邀請家扶孩童參加矽品公司活動，今年度則由矽品志工社在暑假的開 始，陪伴家扶孩童一起遊九族，彌補孩童們因家長忙碌於工作，鮮少到遊樂園玩的遺憾。

彰化家扶主任王震光表示，矽品精密長期認養家扶兒童，還舉辦公益活動招待家扶兒參與，更號召員工每月固定愛心捐款，尤其考量到弱勢家庭為了生計，對於育樂費用較難以負擔，安排體驗休閒育樂活動的樂趣，讓孩子們在充滿愛、關懷與尊重的環境下，擁有一個快樂的童年，也希望藉以拋磚引玉，有更多企業加入扶幼行列。

封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照...
封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照片／矽品精密提供
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封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照...
封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照片／彰化家扶提供
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封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照...
封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照片／矽品精密提供
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封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照...
封測大廠矽品精密今天招待北台中、彰化家扶中心共80名受扶助兒童暢遊九族文化村。照片／彰化家扶提供
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九族文化村遊樂園認養

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