親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

水果削除爛掉的部分還能吃嗎？你應該改掉的4種習慣

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

綠川整治第三期工程開工 打造台中新好生活

2019-06-29 16:03中央社 台中29日電

台中綠川整治第三期工程今天動工，市長盧秀燕在開工典禮致詞說，未來整治完工後可根除水患、改善水質，更將規劃周邊休閒綠地，營造台中新好生活。

台中市政府持續推動綠川整治計畫，綠川二期南區復興路至愛國街路段正在施工，綠川三期南區信義南街至大明路段今日動工，改善河岸長度2.2公里。

盧秀燕表示，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因為地方居民對於原工程有交通、樹種等疑慮，市府傾聽民意，一方面保留興大路讓交通暢通，另方面也與居民溝通路樹選擇，期間台中市議員李中等人居中協調，順利取得共識，讓工程順利開工。

綠川三期工程位於中興大學附近，盧秀燕指出，感謝中興大學全力協助，未來整治工程完工後，期望能有效根除水患、改善水質，再搭配周邊景觀休閒綠地，將可改善當地環境，讓民眾與河川更加親近。

水利局表示，綠川三期獲內政部營建署及行政院環保署核定補助新台幣10.5億元，將採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，以防洪安全為前提，進行兩側污水截流及淨化處理改善水質，預計明年底完工。

景觀營造方面，水利局說，將結合在地特性，中興大學配合拆除原有校園圍牆、調整機車道營造大面積休閒綠地，讓民眾擁有休憩空間，可讓在地環境更美好，帶動地方發展，打造台中新好生活。

綠川中興大學盧秀燕

相關新聞

六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03

綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50

流浪狗傷人惹民怨 彰縣長王惠美允諾補助

2019-06-29 11:41

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

科博館「拍岸鯨奇」 古今珍貴鯨魚標本四大亮點齊聚

2019-06-29 08:07

提高修復效率 台電彰化施工班 24人成軍

2019-06-28 23:51

彰化7場馬拉松加碼300名額 7月19日起報名

2019-06-28 23:47

太原車站機車違停嚴重 無法可管

2019-06-28 23:34

日月潭漂黃綠水 藻類孳生？待化驗

2019-06-28 23:26

違停親子車位台中今起開罰 iBike傷害險7月上路

2019-06-28 23:25

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

全台首處史蹟文資 馬赫坡古戰場推生態導覽

2019-06-28 13:01

中市iBike傷害險7月上路 最高理賠100萬元

2019-06-28 12:41

集集經典小鎮夏季樂活啟動 鐵道、山蕉、陶藝全出爐

2019-06-28 12:41

日月潭水質出現黃綠色差 初步排除排放汙水造成

2019-06-28 12:36

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

高雄登革熱疫情發燒 台塑老董出手相助

2019-06-29 12:13

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

永和福和橋電梯完工啟用 雙北通行真Easy

2019-06-29 13:52

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

FUN舊城盛夏漫時光登場 大型竹構築成拍照熱點

2019-06-29 14:43

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

為了一條路 陳學聖、王浩宇吵翻天

2019-06-29 14:29

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

發大財、飛行傘打卡牆 萬里老街打造瑪蟹家族活化

2019-06-29 15:24

重回噍吧哖歷史現場 蘇貞昌訪台南地院提建言

2019-06-29 11:11

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

基隆公車處故事 日治時民營公共馬車

2019-06-29 00:03

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29

「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34

台南首辦防溺結合體能大挑戰 體能王5千元禮券

2019-06-29 14:13

追劇《冰與火》 淡水民眾抽中北愛爾蘭之旅

2019-06-28 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top