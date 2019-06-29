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不分藍綠 黃偉哲到台中共推農特產

2019-06-29 15:49聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市長黃偉哲今天率隊到台中裕毛屋行銷台南越光米及愛文芒果台中市副市長楊瓊瓔、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、裕毛屋公司董事長謝明達等人都到場，黃偉哲說，到台中辦推廣，印證台中跟台南是一加一大於二。

黃偉哲表示，一流的市民自然也要享受一流的農產品，今天藉著台中裕毛屋的平台，向台中市民介紹台南最優質的農產品，如當令的芒果、越光米、麻油及毛豆等，同時也歡迎台中到台南來促銷甜柿、香菇等農產品，印證台中跟台南在水果、農產品是可以互補，並且發揮一加一大於二的效果。

黃偉哲說，台中市長盧秀燕有排定其他行程，因此今天早上10點就先到會場與越光米和芒果合照，今天市長、副市長、局長都來了，驗證台中市是全力的支持。

南市農業局指出，台南是全台最大芒果產區，愛文芒果是採「在欉紅」的自然熟成管理，肉質Q彈、甜度高、香氣濃郁，以夏日紅寶石的形象深受日本消費者喜愛。繼去年日本「台灣物產展」賣出13噸台南優質芒果後，今年透過裕毛屋公司再度參與日本超商集團York—benimaru公司301家通路的「台灣物產展」，預計總銷量可望上看25噸。

裕毛屋董事長謝明達表示，即日起裕毛屋全台3家分店，台中公益店、台中崇德店及彰化曉陽店，都有販售台南愛文芒果、南化區農會出品優質芒果禮盒及台南越光米。

台南市長黃偉哲（右三）今天到台中行銷台南農產品。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右三）今天到台中行銷台南農產品。圖／台南市政府提供
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芒果黃偉哲台中市

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