不分藍綠 黃偉哲到台中共推農特產

2019-06-29 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市長黃偉哲今天率隊到台中裕毛屋行銷台南越光米及愛文芒果，台中市副市長楊瓊瓔、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、裕毛屋公司董事長謝明達等人都到場，黃偉哲說，到台中辦推廣，印證台中跟台南是一加一大於二。

黃偉哲表示，一流的市民自然也要享受一流的農產品，今天藉著台中裕毛屋的平台，向台中市民介紹台南最優質的農產品，如當令的芒果、越光米、麻油及毛豆等，同時也歡迎台中到台南來促銷甜柿、香菇等農產品，印證台中跟台南在水果、農產品是可以互補，並且發揮一加一大於二的效果。

黃偉哲說，台中市長盧秀燕有排定其他行程，因此今天早上10點就先到會場與越光米和芒果合照，今天市長、副市長、局長都來了，驗證台中市是全力的支持。

南市農業局指出，台南是全台最大芒果產區，愛文芒果是採「在欉紅」的自然熟成管理，肉質Q彈、甜度高、香氣濃郁，以夏日紅寶石的形象深受日本消費者喜愛。繼去年日本「台灣物產展」賣出13噸台南優質芒果後，今年透過裕毛屋公司再度參與日本超商集團York—benimaru公司301家通路的「台灣物產展」，預計總銷量可望上看25噸。