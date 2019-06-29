六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



六月茉莉花開，彰化縣花壇鄉農會及花壇鄉公所結合花壇磚瓦文化，訂7月12、13日舉辦「磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季」， 透過茶藝、食藝、文藝三大面向，舉辦各種寓教於樂的活動，振興沒落的花壇茉莉產業。

花壇鄉有「茉莉花故鄉」美譽，在興盛時，種植面積曾達上百公頃，早年的香片都出自花壇茉莉，卻不敵消費習慣改變以及進口貨廉價競爭而沒落，近年來，在花壇鄉農會積極經營及開發新產品下，逐漸展現成果。

「仲夏茉莉藝術季」活動 訂7月12、13日在花壇夢想館廣場舉行，今天則先舉辦宣傳活動。縣長王惠美長說，「六月茉莉」真正香，而花壇是茉莉花的故鄉，出產的茉莉花約占全台灣的80%，透過花壇鄉農會的輔導及農會全體同仁的努力下，結合公所，將傳統的茉莉花轉型，並且做多樣化的行銷，逐漸打開知名度。

尤其，將原本的穀倉變身成為茉莉花壇夢想館，除展售農特產品外，更吸引大批遊客造訪， 短短幾年的時間，就有10幾萬人曾來到夢想館。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇是一個好山好水好玩的地方，講到文化，花壇有一個全台灣唯一戴官帽的土地公，還有中部最大的淡水魚苗的集散中心，此外，過去花壇的磚窯業也很多，現在則多轉型作為觀光居多，另外，花壇出產的稻米也很有名，還有全台灣只有花壇把茉莉花當作一個經濟作物，進行大面積種植，這是花壇獨一無二的優勢，歡迎大家假日來花壇走走。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，這次磚窯花香生活節辦理的輕旅行，包含有茉莉花壇夢想館、順達窯業、花樹銀行等生態旅行，這條路線的旅程跟以前是不一樣的玩法。

仲夏茉莉藝術季活動內容有小小茶師、茉莉香皂DIY、茉莉薰茶DIY、還有大人小孩都喜歡的茉莉星光饗宴等，民眾都可以上網站報名，活動當天還有農特產品展售及米食推廣。民眾可上「農村小童」、「茉莉花壇夢想館」臉書粉絲專頁查詢或詢問花壇鄉農會推廣部。