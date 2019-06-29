親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法國45.9°C熱地獄！歐洲「超級熱浪」破紀錄至少10死

工會幹部哽咽致歉誤判情勢 稱一心只想把大家安全帶回家

六月茉莉花真正香 莫忘仲夏茉莉藝術季來聞香

2019-06-29 14:03聯合報 記者劉明岩╱即時報導

六月茉莉花開，彰化縣花壇鄉農會及花壇鄉公所結合花壇磚瓦文化，訂7月12、13日舉辦「磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季」， 透過茶藝、食藝、文藝三大面向，舉辦各種寓教於樂的活動，振興沒落的花壇茉莉產業。

花壇鄉有「茉莉花故鄉」美譽，在興盛時，種植面積曾達上百公頃，早年的香片都出自花壇茉莉，卻不敵消費習慣改變以及進口貨廉價競爭而沒落，近年來，在花壇鄉農會積極經營及開發新產品下，逐漸展現成果。

「仲夏茉莉藝術季」活動 訂7月12、13日在花壇夢想館廣場舉行，今天則先舉辦宣傳活動。縣長王惠美長說，「六月茉莉」真正香，而花壇是茉莉花的故鄉，出產的茉莉花約占全台灣的80%，透過花壇鄉農會的輔導及農會全體同仁的努力下，結合公所，將傳統的茉莉花轉型，並且做多樣化的行銷，逐漸打開知名度。

尤其，將原本的穀倉變身成為茉莉花壇夢想館，除展售農特產品外，更吸引大批遊客造訪， 短短幾年的時間，就有10幾萬人曾來到夢想館。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇是一個好山好水好玩的地方，講到文化，花壇有一個全台灣唯一戴官帽的土地公，還有中部最大的淡水魚苗的集散中心，此外，過去花壇的磚窯業也很多，現在則多轉型作為觀光居多，另外，花壇出產的稻米也很有名，還有全台灣只有花壇把茉莉花當作一個經濟作物，進行大面積種植，這是花壇獨一無二的優勢，歡迎大家假日來花壇走走。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，這次磚窯花香生活節辦理的輕旅行，包含有茉莉花壇夢想館、順達窯業、花樹銀行等生態旅行，這條路線的旅程跟以前是不一樣的玩法。

仲夏茉莉藝術季活動內容有小小茶師、茉莉香皂DIY、茉莉薰茶DIY、還有大人小孩都喜歡的茉莉星光饗宴等，民眾都可以上網站報名，活動當天還有農特產品展售及米食推廣。民眾可上「農村小童」、「茉莉花壇夢想館」臉書粉絲專頁查詢或詢問花壇鄉農會推廣部。

花壇農會開發各種苿莉花加工產品，總幹事顧碧琪歡迎民眾踴躍參加磚窯花香生活節暨仲夏...
花壇農會開發各種苿莉花加工產品，總幹事顧碧琪歡迎民眾踴躍參加磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季，並採購相關產品。 記者劉明岩／攝影
分享
花壇鄉「磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季」訂7月12、13日登場，縣長王惠美（左4...
花壇鄉「磚窯花香生活節暨仲夏茉莉藝術季」訂7月12、13日登場，縣長王惠美（左4)、花壇鄉農會總幹事(左1)及花壇鄉長顧勝敏（右1）等人，今天一起為活動宣傳。記者劉明岩／攝影
分享

夢想DIY淡水

相關新聞

繡球花大爆發！武陵農場暑假快客滿

2019-06-29 12:58

綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50

流浪狗傷人惹民怨 彰縣長王惠美允諾補助

2019-06-29 11:41

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

科博館「拍岸鯨奇」 古今珍貴鯨魚標本四大亮點齊聚

2019-06-29 08:07

提高修復效率 台電彰化施工班 24人成軍

2019-06-28 23:51

彰化7場馬拉松加碼300名額 7月19日起報名

2019-06-28 23:47

太原車站機車違停嚴重 無法可管

2019-06-28 23:34

日月潭漂黃綠水 藻類孳生？待化驗

2019-06-28 23:26

違停親子車位台中今起開罰 iBike傷害險7月上路

2019-06-28 23:25

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

全台首處史蹟文資 馬赫坡古戰場推生態導覽

2019-06-28 13:01

中市iBike傷害險7月上路 最高理賠100萬元

2019-06-28 12:41

集集經典小鎮夏季樂活啟動 鐵道、山蕉、陶藝全出爐

2019-06-28 12:41

日月潭水質出現黃綠色差 初步排除排放汙水造成

2019-06-28 12:36

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

影／桃園復興台七線 榮華段坍方交通中斷

2019-06-28 17:10

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

5000噸水塔蓋好40年不用引民怨 立委蔡適應協調啟用

2019-06-28 16:28

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

上下車刷卡獎勵措施縮水？柯文哲：只限一段票

2019-06-28 16:01

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

竹市小小獸醫夏令營年年秒殺 報名要搶快

2019-06-28 15:24

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

北市oBike成爛帳？ 潘懷宗批：讓全民買單

2019-06-28 16:33

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

恆春全鎮大摸彩又來了 鎮長：以坦蕩的心破除謠言

2019-06-28 15:27

對環境更友善 北市推2030年公車全面電動化

2019-06-28 15:11

柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15

六輕氣爆賠償談不攏麥寮鄉民抗議 台塑：不能沒完沒了

2019-06-28 14:41

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

高雄登革熱疫情發燒 台塑老董出手相助

2019-06-29 12:13

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

影╱「全身都濕了！」基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

美食新天地／接地氣碳烤牛排 味蕾大滿足

2019-06-29 00:18

影／桃園首發「用唸的」客語公文書 友善客語環境

2019-06-28 19:22

北市oBike爛帳 議員憂全民埋單

2019-06-28 23:22

花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58

彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14

前瞻補助蓋地下停車場 雲林斗六居民意見分歧

2019-06-28 16:01

「白川書苑」今天啟用 黃敏惠見證得來不易的眷村書苑

2019-06-28 15:28

台東熱氣球開幕 首日造成南迴公路大鳥段回堵塞車

2019-06-29 12:32

小郭雪芙、張泰山與SBL球星來囉！就在今天免費參加

2019-06-29 08:59

新化區公所爭取召開住民大會 今辦提案說明會鼓勵參與

2019-06-28 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top