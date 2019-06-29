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綠川三期「爭道」惹怨 工程延後5個月今動工

2019-06-29 11:50聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中綠川整治後成為國內熱門景點，綠川二期已經動工，綠川三期因興大路段的規畫，引發周邊居民反彈，下游段的礫間處理廠位置涉及民眾宗祠問題，工程原本預計今年初開工，因而延後5個月，今天正式開工，未來將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。

綠川河道長6公里，綠川一期完成整治後，綠川二、三期整治工程接續啟動，綠川第二期「復興路至愛國街」段已經動工，預計2020年6月完工；綠川三期「信義南街至大明路」段，總工程經費約10.5億元，河岸改善長度2.2公里，今天動工，預計2020年底完工。

台中市府水利局長范世億指出，綠川三期的興大路段（學府路至忠明南路段），長800公尺、車道寬8公尺，三期原設計限縮興大路車道至5公尺寬，並在部分路段施作緩坡，延伸河岸綠帶景觀，使車速變慢，但當地居民擔憂限縮後車輛難通行，且河岸另一側的永東街、永南街路寬不大，恐衝擊當地交通，引發民眾反彈。經市府召開地方說明會評估與修正計畫，決定保留道路。

范世億表示，另礫間處理廠鄰近江氏宗祠，宗祠家屬希望不要挖掘，以免驚擾先人，市府決定將礫間處理廠移至積善橋下施作。綠川三期去年底決標，原預計今年1月動工，因面臨道路縮減與礫間處理廠兩大問題，市府經召開說明會與民眾溝通並調整設計，今天總算動工，工期約1年半，預計2020年底完工。

台中市長盧秀燕表示，水利局當初聆聽當地居民的意見，花了很多時間進行溝通，這是很好的典範。「政府做建設，一定要得當地居民的支持，不然做了半天，當地居民不喜歡、不受惠，那也沒有用。」

台中綠川三期今天動工，未來將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。記者...
台中綠川三期今天動工，未來將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。記者余采瀅／攝影
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台中綠川三期今天動工，未來將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。記者...
台中綠川三期今天動工，未來將結合綠空鐵道、水岸藍帶與公園綠帶，再現綠川風華。記者余采瀅／攝影
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