流浪狗傷人惹民怨 彰縣長王惠美允諾補助

2019-06-29 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



縣市政府為配合中央「零撲殺」政策，執行捕犬須採「精準捕捉」原則，由民眾指認陪同抓狗，結紮完回放，但各縣市頻傳民眾遭野狗攻擊咬傷事件，民怨四起，彰縣府為讓民眾對流浪狗改善有感，近日與各鄉鎮市清潔隊溝通，只要民眾通報就出勤，不再層層限制，狗經評估無傷人疑慮才回放。

街頭流浪狗讓民眾恐慌，最近還有網友自力救濟設置「全台通報網」，民代接獲陳情不斷，彰化縣長王惠美對此相當重視，因彰化目前為少數由鄉鎮市清潔隊負責捕犬的縣市，她近日找來各隊代表開會，親自主持溝通，了解現行執行困難。

王惠美允諾提供每個清潔隊5萬元，作為加班、油貼等費用等經費，希望公所能全力協助改善流浪狗問題。有清潔隊長指出，人力有限下能做的有限，也有人認為地方鄉鎮長也有民眾陳情壓力，理當幫忙捕犬降低民怨，早已自購誘捕籠捕犬，不過建議長程規畫應成立專屬捕犬大隊，將實際捕狗業務回歸動物防疫所。

但動防所評估成立捕犬大隊至少要編兩組人力，一年須花費一千多萬元的經費，有其困難度，目前先陸續採購誘捕籠、誘捕網以及防護手套等，發放給清潔隊使用。

2016年前彰化縣每年約有2千到3千多隻的捕狗數量，但在2017年農委會宣布「零撲殺政策」後，實施「精準捕捉」流浪狗，近年每年約捕捉驟降為100隻左右，這讓民代、民眾難以接受，有清潔隊員指出，「精準捕捉」不符合民眾期待，地方政府在民怨下早晚失守。

也因兩個月來民眾通報數量增加，已讓彰化唯一的公立流浪犬收容所爆棚，達220隻，超過可收容161隻上限，讓動物防疫所相當頭痛。