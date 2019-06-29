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科博館「拍岸鯨奇」 古今珍貴鯨魚標本四大亮點齊聚

2019-06-29 08:07聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國立自然科學博物館「拍岸鯨奇」特展開幕，現場四大亮點是「大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚」標本。「大村鯨」是科博館典藏第一具鬚鯨骨骼標本，牠是2003年經過解剖、DNA鑑定，才確認的新種鯨魚，堪稱21世紀最神祕新種鬚鯨；「龍王鯨」距今3000萬年前，是古鯨和現生鯨的重要演化證據。

策展人、科博館海豚專家姚秋如指出，「鯨豚」是海中最大型哺乳類動物，約在5000多萬年前，鯨豚的祖先從古地中海地區的陸地，逐漸向水域擴展，經千萬年演化，至今約有89種鯨豚分布世界各洋區、部分淡水河流棲息。

此次展覽中有四大鯨魚標本亮點，其中「大村鯨」是科博館第一隻鬚鯨標本，全長12公尺，是目前已知台灣體型最大的鬚鯨標本。這隻「大村鯨」是1990年屏東後壁湖的擱淺鯨魚，後來送到科博館，當時研判屬於鬚鯨類「大翅鯨」，曾用這個名字巡迴世界各地展覽；一直到2003年經3名日本學者從解剖學、DNA等方式重新鑑定，確認是新種「大村鯨」。

科博館研究員姚秋如說，「大村鯨」外觀型態有橢圓形的頭部，頭骨特徵在頂骨、額骨中間會有個特殊的神經血管孔，這在其他鬚鯨的身上是找不到的。

另一件珍貴標本化石是距今3900萬至3400萬年前存在地球的「龍王鯨」，牠曾廣泛生活在全球海域，是古鯨類和現代鯨演化的分水嶺。

研究人員說，「龍王鯨科」是最晚出現的古鯨類群之一，牠完全在水中生活，遍布於全球各地，牙齒仍維持著異齒形特徵、鼻孔更往頭頂方向、頸椎更扁短、前肢扁平如槳、後肢明顯退化縮小，顯示牠們更適應水生環境。

策展人姚秋如表示，展覽中也能認識「江豚、白海豚」，牠們目前仍活躍台灣周邊海域，但數量逐漸銳減，江豚在連江縣擱淺數量居台灣水域各縣市之冠；白海豚是分布在台灣西岸的台灣亞種白海豚，目前已被IUCN列為極度瀕危等級，推估族群數量剩70餘隻，但去年觀察報告又剩50多隻，是國際保育焦點。

「拍岸鯨奇」展期至明年3月8日，現場模擬大安溪河口生態實況，讓觀眾身歷其境白海豚的生活環境，科博館研究人員還一起搭著漁船出海，拍攝紀錄片、近距離觀察白海豚，製作2款多媒體互動節目，讓觀眾身歷其境化身白海豚，感受牠們在大海中與同伴互動、獵食，還有遭遇的危機、汙染、噪音，體驗人類對海豚所造成的傷害。

科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
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科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
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科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
科博館「拍岸鯨奇」有大村鯨、龍王鯨、江豚、白海豚四大亮點。記者喻文玟／攝影
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「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，...
「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，直到2003年才被重新鑑定為21世紀最神秘的新種鬚鯨「大村鯨」。記者喻文玟／攝影
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「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，...
「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，直到2003年才被重新鑑定為21世紀最神秘的新種鬚鯨「大村鯨」。記者喻文玟／攝影
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科博館「拍岸鯨奇」亮點之一「龍王鯨」骨骼標本。記者喻文玟／攝影
科博館「拍岸鯨奇」亮點之一「龍王鯨」骨骼標本。記者喻文玟／攝影
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科博館「拍岸鯨奇」亮點之一「真海豚」骨骼標本。記者喻文玟／攝影
科博館「拍岸鯨奇」亮點之一「真海豚」骨骼標本。記者喻文玟／攝影
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「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，...
「大村鯨」是科博館典藏的第一具鬚鯨骨骼標本，它曾以「大翅鯨」之名在國外巡迴展示，直到2003年才被重新鑑定為21世紀最神秘的新種鬚鯨「大村鯨」。記者喻文玟／攝影
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海豚鬚鯨鯨魚

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