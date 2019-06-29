溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



國人熟悉的溪頭自然教育園區，位在台大實驗林內，今年正逢國立台灣大學農學院實驗林管理處成立70周年，6月29日起在溪頭自然教育園區展開系列慶祝活動，7月1日當天進入溪頭自然教育園區的一般遊客，門票統一半票優惠，只要100元，僅此1天。

台大實驗林管理處指出，早在日治時期的1901年，東京帝國大學農學部選在濁水溪上游、成立附屬台灣演習林，在暑假派遣學生來實習研究。1949年改由國立臺灣大學管理，仍稱「演習林」，1950年7月1日改稱「國立台灣大學農學院實驗林管理處」，到今年7月1日剛好滿70歲。

一般人講到實驗林就直接聯想到「溪頭」、大學池、神木與竹蘆等地標，其實溪頭自然教育園區只是整個台大實驗林所轄3萬2000多公頃林地的一小部分而已，台大實驗林還包括了清水溝、水里、內茅埔、和社與對高岳等5個營林區，但溪頭200多公頃的柳杉林，1970年畫設森林遊樂區，後又改名為現今的「溪頭自然教育園區」，成為國人最愛的休憩景點之一。

今年逢台大實驗林70周年，除了7月1日實驗林生日當天祭出門票半價優惠外，6月29、30日由社區林業、部落農產品與特色工藝品打頭陣，舉辦「研究、共榮與社區林業計畫聯合成果展」展出多年來台大實驗林協助原民和偏鄉社區打開農產品通路，活絡地方經濟的成果。