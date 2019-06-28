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【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣是台灣重要的糧倉，也是違章工廠最嚴重的縣市，農地汙染問題存在將近30年；6年前，彰化檢察官主動站到第一線，與環保稽查人員和警察並肩作戰，戰功備受肯定，行政院和立法委員卻替違章工廠大開後門，又無處罰規定，讓積極查緝的檢察官感嘆不知為何而戰。

清朝李寶嘉在《官場現形記》中感嘆「善門難開」，工廠管理輔導法的落日條款，已給違章工廠合法化的10年時間，在期限截止前又修訂延長20年，相信20年後再延的可能性很高；舊違章不拆，新違章不斷增加，執政黨心中是盤算違章工廠業者和員工的選票，不在乎毀了良田和食安問題，難道人民不會憤怒？

彰化縣有1家合法的皮革工廠、1家有臨時工廠登記證的違章電鍍工廠，檢察官指揮環保稽查人員和警察追緝多時，終於逮到業者將含有重金屬的廢水直接排到灌源渠上游，環保局已勒令停工，業者也被起訴判刑。

這2家業者最近先後提出復工申請，因行政院和立法委員再開善門，讓彰化縣環保局左右為難。增修訂的工廠管理輔導法雖然只是放行「低汙染」的違章工廠，但重金屬汙染有多樣化，低汙染如何界定，難道能像酒測值一樣訂出明確的量化數據？

彰化檢方近年查獲五十多家汙染水源的工廠，除了完全違法的違章工廠，也有長期取得臨時工廠登記證的違章工廠，甚至有擁有完善廢水處理設備的合法工廠，業者為降低營運成本，大賺黑心錢，受害的是人民。彰化縣農地「種」出1萬多棟違章工廠，政府不拆，繼續縱容，難怪檢察官憂心農地汙染和食安問題恐已無解。

彰化地檢署檢察官高如應（右一起）、洪英丯帶領環保署中區督察大隊人員，鑽進涵洞勘查...
彰化地檢署檢察官高如應（右一起）、洪英丯帶領環保署中區督察大隊人員，鑽進涵洞勘查電鍍業者利用塑膠軟管，將未經處理的廢水直接排到灌溉渠的情形。圖／報系資料照
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檢察官農地食安
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