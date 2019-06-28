仲夏遊集集 感受綠蔭鐵道小鎮風情

2019-06-28 18:20 中央社 南投縣28日電



仲夏遊集集小鎮，日月潭管理處以特色物產集集山蕉、鐵道文化、綠色隧道等集集鎮特有觀光資源，今天起到9月14日舉辦系列活動及串聯商圈推出優惠與抽獎，搶攻暑假旅遊商機。

位於台灣心臟地帶的南投縣集集鎮擁有鐵道文化、窯廠職人工藝、日治時代深受天皇喜愛的山蕉、綠意盎然景觀等豐富觀光資源，今年更以「綠蔭鐵道裡的遊憩樂活小鎮」意象，入選全台經典小鎮，並結合集集鐵路支線，列為寶島仲夏節鐵道旅遊系統。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處為吸引更多遊客看見集集小鎮之美，今天在集集火車站前廣場辦理宣傳，並從即日起到7月11日推出以美食為主題的物產美食集合週，包含系列遊程、山蕉列車快閃、假日親子活動、集集火車站展示特色窯燈及香蕉船裝置藝術。

另外，日月潭國家風景區管理處表示，7月29日到8月11日的鐵道生活節除有列車導覽快閃，七夕當天更要到集集武昌宮泰順廊橋拜月老求良緣，並參加集愛宣言鐵道音樂會，享受集集鐵道浪漫風情；9月14日則在田寮公園舉辦綠蔭野餐，邀遊客來看表演共度綠色饗宴。

日管處表示，活動期間串聯集集、水里、車埕商圈，民眾除享有店家優惠，還可參加消費集章抽獎，獎品有日月潭住宿、知名飯店下午茶等，熱情歡迎遊客來集集鎮深度旅遊，親身感受台灣小鎮魅力。