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信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣信義鄉望鄉部落最近山坡遭人剷除林木，約有2公頃面積的山坡地裸露，如同鬼剃頭。南投縣農業處今天會同水保等單位勘驗，發現有人承租0.95公頃原住民保留地準備種高麗菜，卻濫墾將近一倍面積，已經依違反水土保持法裁罰12萬元，並要求承租人提送水土保持處理維護計畫。

信義鄉望鄉部落原本層巒疊翠，但在部落後方山頭最近卻突然出現大面積裸露，部分坡度超過45度，原本青翠的林木都被剷除，露出的黃土。望鄉部落田姓居民說，這開墾的地方就在山的稜線，整片光禿禿的山頭相當刺眼，更擔心大雨一來，恐怕爆發泥流山崩，威脅山下居民安全。

近日當地原住民發現聚落後山山坡出現大片裸露，翠綠山林已不復見，取而代之的是光禿禿的山頭，質疑漢人租用原保地濫墾，為種植高麗菜，不惜破壞水土保持，若颱風暴雨一來，恐崩坍走山威脅山下農戶生命財產安全，要求政府正視整頓，莫再放任山坡地濫墾超挖。

居民表示，這片山坡地面積大概有兩公頃，除了林木被剷除，還規劃農路和蓄水池，應該是要種植高麗菜，要求政府嚴加查察，恢復既有造林。

南投縣農業處今天到場會勘，已經整地的面積有2公頃為原住民保留地，使用上為農牧用地，可發使用。承租戶去年向縣府原民局承租，申請簡易水土保持，面積為0.95公頃，去年9月中旬就應完成，卻逾期6個月以上未報完工，申請簡易水保視同失效。

會勘結果，現況為農業使用，但沒有水保計畫就先行整地，開挖蓄水池及開闢土石農路，且違規面積8500平方公尺，因此依水土保持法裁罰12萬元，並要求提送水土保持處理維護計畫全區檢討；另越界開路至鄰地，移請土地主管機關處理。

信義鄉望鄉部落原住民保留地遭濫墾，農業局等單位會勘，發現業者偷挖面積超過一倍。圖...
信義鄉望鄉部落原住民保留地遭濫墾，農業局等單位會勘，發現業者偷挖面積超過一倍。圖／南投縣農業局提供
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信義鄉望山部落原住民保留地遭承租人濫墾，陡坡樹木被剷除露出黃土，如同鬼剃頭。圖／...
信義鄉望山部落原住民保留地遭承租人濫墾，陡坡樹木被剷除露出黃土，如同鬼剃頭。圖／南投縣農業局提供
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信義鄉望鄉部落遭濫墾，達45度的陡坡植披也被剷除露出黃土，讓山下居民擔心大雨爆發...
信義鄉望鄉部落遭濫墾，達45度的陡坡植披也被剷除露出黃土，讓山下居民擔心大雨爆發泥流。圖／南投縣農業局提供
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原住民高麗菜濫墾
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