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彰化馬拉松嘉年華7場各有特色 王惠美：打造健康長壽縣

2019-06-28 17:14聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府結合地方特色，行銷在地產業，串連縣內10月至12月共7場馬拉松賽事辦理「彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，今天在台北立法院康園餐廳前廣場舉行啟動記者會，彰化縣長王惠美表示，歡迎國內外朋友一起來彰化跑步，體驗半線人文風光，7月19日開始受理報名，包括人氣馬拉松田中馬等7場馬拉松預估將吸引4萬名選手參賽，帶動彰化運動經濟1.2億元產值。

王惠美今天與國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委柯呈枋、黃秀芳、洪宗熠、陳素月等多名立委、社頭女兒藝人方文琳、ABL球員陳世念、代言人段慧琳Windy主播、田中馬拉松執行長鄭宗政等人一起為「彰化縣政府馬拉松嘉年華」暖身行銷。

王惠美表示，彰化要打造成一個運動縣，成為一個健康城市、健康長壽縣，也將馬拉松活動與產業結合，帶動地方觀光經濟，也希望有更多鄉親共襄盛舉，此次還有啦啦舞甄選及票選活動，大家可以上網票選，選出最佳人氣獎、最佳服裝獎、最佳團隊獎，就有機會獲得跑步機及運動相關的配備獎品。

7場馬拉松包括10月20「社頭織足盃超半程馬拉松」，10月27日的公益「員林獅子盃路跑」，11月3日全國獨一無二的「戀戀二水跑水馬拉松」則在八堡圳涉水跑馬，11月10日秒殺高人氣「田中馬拉松」，11月17日「鹿港馬拉松」跑拉松可順便看看古蹟和博物館，11月24日「Formosa樂活盃彰化親子路跑」則適合親子參加，12月8日「二林伯立歐蕎麥馬」是為建造伯立歐家園的公益馬拉松。

詳情也歡迎至各賽事官網或「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」官網瀏覽。

彰化縣政府結合地方特色，行銷在地產業，串連縣內10月至12月共7場馬拉松賽事辦理...
彰化縣政府結合地方特色，行銷在地產業，串連縣內10月至12月共7場馬拉松賽事辦理「彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，今天在台北立法院康園餐廳前廣場舉行啟動記者會，為馬拉松賽暖身。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣政府結合地方特色，行銷在地產業，串連縣內10月至12月共7場馬拉松賽事辦理...
彰化縣政府結合地方特色，行銷在地產業，串連縣內10月至12月共7場馬拉松賽事辦理「彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，今天在台北立法院康園餐廳前廣場舉行啟動記者會，為馬拉松賽暖身。圖／彰化縣政府提供
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馬拉松王惠美
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