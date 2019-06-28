太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中鐵路高架化後，高架車站下方成為違停空間，以太原車站最為嚴重。台鐵太原車站前的人行廣場，違停機車佔據一半空間，入口處也被停滿機車，行人得在夾縫中行走，車站下方的人行、自行車道，也被停滿機車。台鐵、警方開過多次協調會，對此亂象迄今仍無法可管。

台中鐵路高架化後，新闢5座新的車站，台鐵成為不少人通勤工具。不過，高架車站下方的空間，卻出現大量的違停機車，以精武車站為例，道路兩側的綠帶被停一整排機車，太原車站更嚴重，幾乎被違停機車淹沒。

記者到太原車站前，高架車站下方的人行廣場，被停滿3排違停機車，佔了一半人行廣場的空間，入口處設有臨時護欄，還張貼「禁止停車」標誌，但還是被停滿機車；高架車站下方的人行道、自行車道，兩側也被機車停滿。

台中鐵路高架化啟用後，這樣的停車亂象就出現，迄今仍難以解決。台鐵台中站長葉仁和說，台鐵多次勸導，但違規民眾仍不聽，甚至比台鐵人員還兇，儘管該區域屬於台鐵用地，但沒有辦法處置違規車站，報警處理後，警方也說不屬於道路用地無法開罰取締。

台中市警局指出，違停區域屬台鐵權責，也不屬於正規道路，無法以「道路交通管理處條例」。北屯派出所表示，不管是太原站前廣場、路樹樹穴或PU廊道等，都屬於台鐵用地，不是人行道或道路範疇，因此無法開罰。