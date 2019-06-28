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跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34聯合報 記者余采瀅╱即時報導

立委洪慈庸3年多來爭取潭雅神后自來水管線汰換工程，總經費共4.5億元。圖／洪慈庸...
立委洪慈庸3年多來爭取潭雅神后自來水管線汰換工程，總經費共4.5億元。圖／洪慈庸立委辦公室提供
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考量自來水管線使用年限及因應當地用水需求，立委洪慈庸持續為台中市爭取自來水管線工程，3年來成功爭取自來水管線汰換總經費共4.5億元。今年管線汰換工程範圍包括潭子區潭富路、大豐路、大雅區文化路、中清路三段、神岡區中山路、神洲路、三民路、后里區圳寮路等持續進行，維護鄉親用水品質。

洪慈庸表示，考量自來水管線逾使用年限，持續使用未來恐增加漏水、破管機率，將影響當地用水品質。經里長反映後，她協助向自來水公司爭取優先汰換，今年潭雅神后汰管工程刻正進行，埋設汰換為100至400公厘的自來水管線，管材也選用耐用的延性鑄鐵管，完成後潭雅神后共有3128戶老舊用戶管線將受惠。

自來水公司指出，今年潭雅神后汰換工程總經費共2億5111萬元，工程範圍包括完成后里區圳寮路汰換9345公尺；潭子區潭富路、大豐路等汰換長度4160公尺，潭富路二段157巷、大豐東三街72巷等汰換管線長度407公尺，預計8月底完工；神岡區三民路等汰換9819公尺，預計7月底完工，中山路、神洲路等汰換6586公尺，預計明年4月底完工；大雅區文化路、中清路三段等管線汰換長度7486公尺，預計明年2月底完成。

洪慈庸也在臉書PO文表示，全台有近50萬家戶沒有自來水，多因為經費而卡關，她在3年前上任後積極盤點，並爭取自來水延管及汰換，各區陸續完成、進行工程，3年多來成功協助潭雅神后管線汰換工程共計4.5億元。

洪慈庸說，為地方爭取建設，不會因為地方偏遠或住戶少就放棄，自來水管線延管及汰換，可確實改善當地用水品質，接用衛生、安全、穩定的自來水，將會持續重視地方民生需求，為民眾「一步一步完成這些小小心願」。

洪慈庸漏水台中市
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