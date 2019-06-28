集集經典小鎮夏季樂活啟動 鐵道、山蕉、陶藝全出爐
身處台灣心臟地帶的集集鐵道小鎮，包含歷史悠久的支線鐵道文化、獨具特色的窯廠職人工藝，以及綠意盎然的自然景觀外，更有深受日本天皇喜愛的山蕉物產，擁有極富深度觀光資源，因此以「綠蔭鐵道裡的遊憩樂活小鎮」意象入選2019小鎮漫遊年的經典小鎮。
日月潭國家風景區管理處表示，台鐵集集支線是南投縣境內唯一的鐵道路線，而優質慢活的小鎮特色，更入選2019年全台經典小鎮，今年夏天交通部為行銷推廣集集，讓更多遊客看見集集小鎮之美，將推出「物產美食集合周」及「鐵道生活節」系列活動，
車埕管理站指出，經過策畫後將南投集集鎮並結合集集支線旅遊，列為「寶島仲夏節Formosa Summer Festival」鐵道旅遊系統，今天起至7月11日推出以美食為主題的「物產美食集合週」，活動期間將有系列遊程、山蕉列車快閃以及假日親子活動，另在集集火車站展示特色窯燈跟山蕉船冰裝置藝術，接下來7月29日至8月11日的「鐵道生活節」舉辦列車導覽快閃活動。
集集鎮公所並邀請國人在浪漫七夕時節當天，一定要到集集武昌宮泰順廊橋，拜月老祈求良緣，參加「集愛宣言鐵道音樂會」，度過一個不一樣的集集鐵道浪漫風情；此外9月14日在集集田寮公園舉辦綠蔭野餐聚會，一起狂歡綠色饗宴。
留言