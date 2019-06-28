日月潭水質出現黃綠色差 初步排除排放汙水造成

2019-06-28 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



日月潭南邊水域最近水質出現黃綠色塊，居民懷疑是汙水廠排放廢水，南投縣環保局派人稽查，並無汙水排放問題，初步研判可能是豪雨造成土石流入造成。圖／南投縣環保局提供 分享 facebook 日月潭南邊水域最近發現潭水變濁，居民質疑為汙水廠排放廢水所致，南投縣環保局前往勘查，初步研判可能為湖泊自然現象所致，但仍待水質檢驗結果確認原因。稽查人員也前往日月汙水廠稽查，索取108年度汙泥清運三聯單未發現異常。

環保局表示，6月24日晚間接獲通報日月潭南邊水域發現湖水疑似遭汙染，環保局25、26日派人到場稽查，現場湖面呈現塊狀黃綠色分布，居民則表示最近一星期都呈現異常水色，沒有臭味，懷疑汙水廠偷排廢汙水。稽查人員當場採集水樣，初步分析數據為，pH值7.5、水溫25.9度C、導電度330 μS/cm、採集水樣目視清澈，其餘水質項目尚待化驗結果。

日管處管轄的日月汙水廠位於南邊湖凹處，周遭無其他排放源，因此居民懷疑是汙水廠代操作單位不正常處理廢水造成。環保局針對日月潭地區兩座公共汙水廠，每季皆不預警抽驗放流水，環保署中區環境督察大隊亦派員進行深度查核，採樣分析結果符合放流水標準，但居民表示，每年這個時候湖面有水色異常現象，希望查出水色異常原因。。

環保局也指出，日月潭南邊湖近年水色異常現象出現在5、6月分梅雨季節，大多是呈黃綠色且不規則出現於湖面部分區域，推測可能為湖泊中自然生態現象，例如藻華或微生物繁殖，或雨水沖刷山坡裸露面，造成大量黃土泥排入湖中，再經由湖中水體混層作用，將底泥擾動至湖面等多種可能性。