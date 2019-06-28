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台中購物節抽豪宅大獎 10大文化館舍優惠抽獎機會變3倍

2019-06-28 07:29聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中購物節7月10日至8月18日登場，台中市文化局結合眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰林家宫保第園區10大文化館舍加入優惠商家，有懷念老時光的眷村菜、豐原碾米廠起家的古老味噌、穿越時光隧道的一德洋樓，消費滿167元有一次抽獎機會，滿500元等於多了3次抽獎機會。

文化局長張大春說，市民至台中市的商家消費，滿500元就有一次抽獎機會；若是與經發局合作的優惠商家，則「點數3倍送」，等於多了3次中獎機會，換句話說，在優惠商家只要滿167元可抽獎一次，滿501元有3次機會，周周抽好禮。

響應文化局的優惠商家，包括台中市眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰民生故事、霧峰林家宫保第園區、摘星山莊、台中刑務所演武場、一德洋樓、立夫中醫藥博物館、亞洲大學現代美術館附設文創賣店與咖啡館等。

台中市眷村文物館為了替台中購物節暖身，擺出「眷村菜」，懷念老滋味讓人食指大動，該館建於1960年代，曾是空軍軍官宿舍，目前保留下來的建築物規畫「故事館」、「聚會所」、「飛空間」、「方正谷眷村味餐廳」、「飛冰菓室」，可品嘗眷村美食。

另一個亮點文化館是全國第一座味噌主題文化館，隱身於豐原巷道內，以碾米廠起家，迄今近70年的歷史，館區介紹味噌種類、釀造方法，也陳列具百年歷史製作味噌的杉木桶，民眾可DIY屬於自己的獨特味噌。

「霧峰‧民生‧故事館」是霧峰在地人尊稱「阿飛仙」的林鵬飛醫師故居及診所，保存診療室、老沙發、留聲機，彷彿走入時光隧道；1871年興建的潭子「摘星山莊」是台灣十大民宅之首，園內挽月樓餐廳招牌菜「沉香富貴雞」料理，甘醇鮮美。

台中購物節APP從今天起正式開放下載，7月9日前下載完成者，可抽總統套房住宿券，活動官方網站：https://www.taichungshopping.tw

台灣味噌釀造文化館傳承70年釀造技藝，也加入台中購物節優惠商家。記者喻文玟／攝影
台灣味噌釀造文化館傳承70年釀造技藝，也加入台中購物節優惠商家。記者喻文玟／攝影
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台中市眷村文物館建於1960年，前身是空軍軍官宿舍，購物節推出「眷村菜」懷念老滋...
台中市眷村文物館建於1960年，前身是空軍軍官宿舍，購物節推出「眷村菜」懷念老滋味，消費滿千送百還能抽豪宅。記者喻文玟／攝影
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台中市眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰林家宫保第園區等10大文化館舍加入「台...
台中市眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰林家宫保第園區等10大文化館舍加入「台中購物節」，消費滿500元多3次抽豪宅機會。記者喻文玟／攝影
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眷村台中市文化局
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