中市網購美食外送 下月起有法可管

2019-06-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



餐廳外送5年前已納管，近年網購美食等外送服務興起，外送平台業者7月起也要納管；圖為餐廳外送機車。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

過去很多民眾上網網購美食、手機點餐，外送來的餐點卻變質、腐敗，或與業者文宣上有出入，卻投訴無門，7月起將改觀！台中市食品藥物安全處說，美食外送業者下月起納入食安法管理，要求登錄衛福部「非登不可」平台，台中已有佳里、大榮物流公司等136家業者登錄，屆時民眾有食安疑慮也可直接向台中市食品藥物安全處反映。

餐廳外送從5年前已納入食安法管理，近年來新興網購美食、手機點餐外送服務，卻讓食品安全問題層出不窮，有民眾拿到的食品已變質、腐敗，回頭卻找不到出貨的餐廳業者；也有餐廳業者和貨運業者互踢皮球；或民眾網購蛋糕，拿到與文宣上照片不同；也有民眾反映食物分量與文宣相比明顯變少，卻求償無門。

台中市食品藥物安全處說，目前有「非登不可」平台，今年7月起納管這些美食外送平台業者為食品物流業，像honestbee（誠實蜜蜂）、Uber Eats、foodpanda等，須登錄倉儲、運具甚至車號等資訊，若應登錄未登錄且未限期改善，或登錄不實，依食安法最高開罰300萬元。

多數食品外送業者表示，公司原本就有員工車號、合作餐廳等相關資料齊備，配合政府登錄相關資料，一點都不困難；但也有業者反映，許多網路上的外送餐飲沒有公司行號登記，衛生局全管得到嗎？

台中市食品藥物安全處建議，民眾下月開始使用美食外送服務訂餐前，可上網衛福部食品業者登錄平台查詢是否為合法業者，另美食外送服務出現食安，或與文宣上不符，可直接舉報撥專線04-22220655諮詢。