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風電商積極爭取地方認同 簽醫療合作、出故事繪本

2019-06-27 20:41聯合報 記者林宛諭╱即時報導

中央在彰化積極推動的離岸風電，雖因彰化縣由綠轉藍執政，產生變數，不過風電廠商最近仍積極耕耘地方，由台灣北陸能源及玉山能源共同籌組的「海龍離岸風力發電計畫」，今天與彰濱秀傳紀念醫院簽署合作備忘錄，由彰濱秀傳醫院提供離岸風場醫療支援，並促進在地醫療發展；而風電廠商沃旭最近也出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，更在圖書館辦說故事活動，希望能獲得在地認同風電。

由台灣北陸能源及玉山能源共同籌組的「海龍離岸風力發電計畫」今天由玉山能源董事長兼執行長暨海龍計畫總監陳聰華、北陸能源發展公司資深建設執行副總裁Morten Melin與彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥簽署合作備忘錄，由彰濱秀傳醫院提供離岸風場醫療支援，並促進在地醫療發展。

葉永祥表示，彰濱秀傳將提供醫療服務與緊急救護訓練，並協助擬定救援計畫標準作業流程，以確保海龍團隊全體成員的安全與健康，並開放海龍成員使用醫院的「愛書人休閒俱樂部」，以紓解工作緊張情緒，達到身心靈平衡，以便安全完成工作，海龍團隊更將支持已舉辦13年的「秀愛傳情圓夢計劃」，將認養禮物協助社福單位弱勢孩童，落實在地關懷。

陳聰華表示，海龍團隊多次拜訪彰化在地廠商，從風電產業供應鏈、運維服務至團隊人員日常生活所需的食衣住行醫療等需求等，此次海龍團隊與彰濱秀傳策略合作，希望結合在地醫療團隊與國際經驗，成為彼此最堅強的後盾，互助成長。

而風電商沃旭能源也與彰濱秀傳和彰化基督教醫院簽署合作備忘錄，最近更出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，已在線西圖書館辦過說故事活動，本周六29日上午10點將在鹿港3翊咖啡再辦說故事活動，用環保愛地球的觀念以爭取在地人認同風電。

風電商哥本哈根基礎建設基金(CIP)日前也在彰化區漁會舉辦過離岸風電運作與漁業船隻的戒護教育訓練工作坊，並發給訓練時數認證及結業證書，也表示未來將會優先任用參與過教育訓練的漁民

不過彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，雖然風電廠商有借漁會場地進行過風電海上戒護安全教育訓練，但對於到底能提供給漁民多少轉型工作機會還是存有很大疑慮，由於目前漁民漁船規格不見得能符合風電廠商要求，是否還得再打造新船才能獲得工作機會都是漁民所關心，但都未得到具體承諾。

沃旭能源彰化辦公室主任陳立偉表示，沃旭能源與台灣汽電共生公司已簽署逾70億元的陸上變電站統包合約，在彰化彰濱工業區的變電站預計今年會施工，也與彰化區漁會洽談合作方案，希望未來在運維工作也能優先任用漁民。

由台灣北陸能源及玉山能源共同籌組的「海龍離岸風力發電計畫」今天由玉山能源董事長兼...
由台灣北陸能源及玉山能源共同籌組的「海龍離岸風力發電計畫」今天由玉山能源董事長兼執行長暨海龍計畫總監陳聰華、彰濱秀傳紀念醫院院長葉永祥、北陸能源發展公司資深建設執行副總裁Morten Melin(由左到右)簽署合作備忘錄。圖／彰濱秀傳提供
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風電商沃旭能源最近出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，已在線西圖書館辦過說故事活動...
風電商沃旭能源最近出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，已在線西圖書館辦過說故事活動，用環保愛地球的觀念以爭取在地人認同風電。圖／沃旭能源提供
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風電商沃旭能源最近出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，已在線西圖書館辦過說故事活動...
風電商沃旭能源最近出了一本「這是我的家嗎」故事繪本，已在線西圖書館辦過說故事活動，用環保愛地球的觀念以爭取在地人認同風電。圖／沃旭能源提供
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