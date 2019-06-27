首座「精密量測技術中心」啟用 培訓精密量測人才

2019-06-27 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



全國首座「精密量測技術中心」上午在勞動部勞動力發展署中彰投分署揭牌啟用，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂說，中彰投地區精密機械廠商的年產值超過30億美元，位居全球單位面積產值第一，精密量測技術中心未來將培訓中部地區精密機械關鍵人才，協助產業升級。

工研院量測技術與發展中心副執行長彭國勝、台中市政府勞工局長吳威志、財團法人精密機械研究發展中心、精密機械相關領域公協會理事長、中部大學校長及長期與中分署產學訓合作廠商今都出席。

黃秋桂致詞指出，除了辦理職業訓練及技能競賽的選手培訓外，會積極促進與學術界及在地機械產業的技術合作與交流。另外，也希望透過揭牌活動，讓更多民眾瞭解，政府建置了質優量足的訓練場域，鼓勵民眾可以經由職業訓練提升職場的競爭力。

勞動力發展署中彰投分署代理分署長林淑媛表示，精密量測技術中心的啟用具有指標性意義，預計未來每年可培育690人次精密量測人才。