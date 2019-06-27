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黃國書邀教部市府會勘 盼解決校舍老舊問題

2019-06-27 18:36中央社 台中27日電

立法委員黃國書今天邀集教育部、市府教育局等單位前往台中市舊市區多所學校勘查，希望解決校舍老舊及設備不足問題，透過實地走訪，爭取經費完善教學與學習空間。

黃國書昨天起分兩天邀請教育部國教署副署長許麗娟與市府教育局主任秘書王淑懿等人，會勘台中市舊市區10所國小與3所國中。

會勘後決議透過國教署與教育局的補助，將可解決中正國小、育英國中新校舍與禮堂設備不足問題，改善光明國中、忠信國小、台中國小及崇倫國中舞蹈教室校舍漏水，並爭取居仁國中、忠孝國小與忠明國小增設無障礙電梯及改善遊戲器材老舊廁所等設備。

此外，育英國中與成功國小，兩所學校共用的育英堂正重新整建中，預計明年三月下旬可完工，但缺乏內部設施經費。

育英國中校長陳綉絹表示，因兩校共用，未來禮堂完工後，會有上千名學生使用，空間規劃與社區結合，希望設置圖書室、教學空間與社區共讀站等，目前經費約需新台幣2000多萬元。經黃國書協調後，國教署同意今年給予1000萬補助，其餘由台中市政府補助，並請校方盡速申請補助，即可開始分期撥款。

黃國書受訪說，這些學校皆位於台中市最早發展的舊城區，有著悠久的歷史，儘管校方非常用心地維護管理，但時間久了難免面臨設備老舊不敷使用的問題，另也有學校校舍建好卻擔心無設備的狀況，透過相關單位會勘，解決各校的問題。

台中市黃國書教育局
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