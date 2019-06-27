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暑假遊南投憑消費發票滿500元 可享泰雅渡假村門票8折

2019-06-27 18:20聯合報 記者黑中亮╱即時報導

面對政府的春遊補助方案即將結束，在南投縣13名鄉鎮市長同意附議下，今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，入住可再折500元住宿費，希望靠業者及透過各鄉鎮的合作，共同拉抬南投的觀光人氣。

觀光局針對2019春季旅遊推出「春遊補助」，時間定在4至6月開放申請，全台不分年齡通通補助500元外，18至40歲的青年，入住小鎮民宿、前往離島旅遊住宿可再加碼500元，但基於春遊補助將在6月底結束，在泰雅渡假村率先呼籲南投13鄉鎮市一同合作，今天得到全部鄉鎮市長的支持，共同攜手拉抬南投暑假觀光旅遊人潮。

泰雅總經理李吉田表示，南投縣13鄉鎮市長聯誼會在渡假村舉辦，他不僅親自接待與交流，並提議推出「遊南投住泰雅，憑發票可享8折再折500元住宿費」等優惠，當場獲得大家的呼應支持，將於暑假期間祭出夏日消暑雙重優惠，第一重是暑假期間7月1日至8月31日，只是是在南投縣13鄉鎮市自由行旅客，消費滿500元以上，憑7、8月份正式發票等消費憑證入住園區，平日8折外，還可再折抵500元住宿優惠，每張發票可優惠一房。

第二重則是暢遊泰雅渡假村園區戲水泡溫泉享4.4折只要199元優惠，多樣的休憩設施，一票玩到底，還可以挑戰高達海拔500公尺的玻璃天空步道，俯瞰高空的驚險刺激，並可在園區內生態步道漫步，感受身處自然圍繞身邊的氛圍，每日限量請把握機會。

今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折...
今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折500元住宿費。圖／泰雅渡假村提供
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今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折...
今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折500元住宿費。圖／泰雅渡假村提供
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今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折500元住宿費。圖／泰雅渡假村提供
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今年暑假至南投縣消費滿500元以上，憑發票購買泰雅渡假村門票享8折外，人住可再折500元住宿費。圖／泰雅渡假村提供
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