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國道1號銜接台74線工程 今年底動工

2019-06-27 16:35聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

國道1號銜接台74線工程推動多年，台中市長盧秀燕今出席行政院會表示，中央迄今沒有實質補助，希望能加速作業。根據轉述，行政院長蘇貞昌當場說2月有去現勘，當場允諾補助，不會一毛錢沒給。交通部長林佳龍說，這是蘇院長核定的。

交通部表示，此案是前院長張善政通過可行性研究，107年11月林全院長完成環評，107年12月前院長賴清德任內，國發會審查通過工程規畫，全額補助是由行政院長蘇貞昌於108年3月5日核定建設計畫；全案預計今年底動工，112年底完工。

盧秀燕今天出席行政院會前，提著台中的水果籃拜現身行政院，把台中在地的水果送到院長室。她最近公開發言，認為台中上繳的稅收多，中央拿錢當大爺，要市府各局處多爭取補助。

盧秀燕說，國道1號銜接台74線工程，早在前市長胡志強開始作業，交通部前部長毛治國支持可行性研究，前行政院長張善政核定由中央全額補助，她感謝蘇院長今年初到台中關心此工程，但迄今沒有實質補助，希望交通部加速作業，盼今年底可以動工。

據轉述，蘇貞昌回應，中央會按輕重緩急協助台中建設，例如國道1號銜接台74線工程由中央全額補助46億元，今年2月他南下視察工程，盧市長也到現場說謝謝；蘇強調「中央不會一毛錢都沒給」。與會的交通部長林佳龍說，這是蘇院長核定的。

這項工程到底是誰核定的呢？行政院前政務委員蕭家淇說，張善政前院長總辭前，核定由中央全額補助，當時工程經費約38億元，等於在總辭前送大禮給台中市，當時他與張善政親自到台中宣布此消息。

民進黨立委張廖萬堅說，國道1號銜接台74線的工程，早在10年前開始規畫，歷來中央都宣稱要全額補助，後來分配公式修改，台中市得分擔12%的經費，地方政府不同意，他特地在105年張善政總辭前溝通，也取得立院民進黨團的支持，張才在總辭前核定。

張廖萬堅說，同年中央啟動工程規畫，新增北屯匝道與南北各增一車道，經費提高到49億元，106年底啟動環評，去年底環評通過後送國發會，最後在前行政院長賴清德任內核定總經費46億元，預計今年底開工，112年底完工。

台中市長盧秀燕今出席行政院會，她說國道1號銜接台74線工程經費核定後，迄今沒有實...
台中市長盧秀燕今出席行政院會，她說國道1號銜接台74線工程經費核定後，迄今沒有實質補助。據轉述行政院長蘇貞昌回覆，他2月現勘後允諾補助，不會一毛錢不給。圖／台中市新聞局提供
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