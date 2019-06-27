親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長

民代批花博神岡停車場辦後不理 中市府：一個月後改善

2019-06-27 13:58聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市議員周永鴻和立委洪慈庸服務處今天會勘台中花博活動神岡停車場及接駁站，發現花博活動結束後市府「辦後不理」，路樹遮道、圍籬未拆、路燈不亮、交通動線及指示規畫不當等缺失，影響人車通行安全。周永鴻要求市府相關單位應立即改善；市府表示，一個月內改善並完工，包括圍籬和標誌標線等內容。

周永鴻表示，因展期結束後停車場成閒置空間，也無相關的後續維護計畫，再爭取到觀光園區之後，將繼續作為停車場接駁，但此處既是車道、又是迴轉道，交通動線、指引標示不明，常有重車在此停留並搶道通行，尤其是在藉由引道往返神岡及后里區的車輛時，因道路設置圍籬，無法看到對向車輛，常造成交通事故，他要求立即改善圍籬設置及重新規畫行車動線，以保障駕駛人安全。

周永鴻說，未來堤南路將因應豐洲二期工業園區之需求會進行道路拓寬及引道工程計畫，早在107年就由前市長林佳龍爭取中央補助，依據「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案作業要點」規定，本案最高可獲補助比率達72.9%，也就是高達2.9億元的中央補助，剩餘1.1億元則由必當自籌分擔，總共合計經費達4億元。

周永鴻呼籲，這條道路對神岡居民來說非常重要，是一條讓神岡人「安全的路」，他希望市府重視，讓神岡人能安全、安心回家。

台中市議員周永鴻（黃衣）今天和相關單位到台中花博神岡停車場勘查，要求市府改善。圖...
台中市議員周永鴻（黃衣）今天和相關單位到台中花博神岡停車場勘查，要求市府改善。圖／台中市議員周永鴻服務處提供
分享

停車場花博洪慈庸
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

高美濕地景觀橋下有垃圾堆 中市府：將查明清除

2019-06-27 12:11

舊身障手冊將失效 南投縣府請身障者趕緊更換確保權益

2019-06-27 11:46

請來樹醫診治 彰縣百年國小救百年松

2019-06-27 00:06

彰化埔鹽 打造平價住宿長照機構

2019-06-27 00:03

東勢林業園區 農委會不排除自營

2019-06-26 23:55

台中刑務所官舍群 砸2.2億修復

2019-06-26 23:51

延續前朝好政策 盧秀燕要讓親子館雙倍增

2019-06-26 16:27

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28

影／考國中校長的「補習班」 當年度創下6人上榜奇蹟

2019-06-26 20:54

韓國瑜新竹造勢場　如何前往、停車、道路管制看這裡

2019-06-27 09:20

1碗僅20元！豆花叔日擺攤7小時 賺銅板支撐怪病妻兒

2019-06-27 10:19

基隆嶼重開放登島業者開高價 基市府：將協調單一窗口

2019-06-26 19:18

連日下雨溪水暴漲 竹37線北埔冷泉附近崩塌搶修中

2019-06-26 16:55

影／受刑人出獄前先開店 台東武陵咖啡廳全國第1例

2019-06-26 16:25

暑假來參加育樂營隊放電 桃市釋5.5萬名額

2019-06-26 17:06

光復路大坪數透天厝 行家買到了

2019-06-27 09:42

影／路口設置紅綠燈要先問過1800地主？公所澄清僅13人

2019-06-26 16:40

老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26

吃喝玩樂勁在嘉縣活動取消？縣府：假消息！如期舉辦

2019-06-26 16:25

資源回收價格直直落 韓國瑜心疼底層回收個體戶

2019-06-26 21:20

新北市獲環保署3項特優 局長劉和然獻獎

2019-06-26 15:45

基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45

多項新制7月1日上路 新竹縣府一張圖看懂重點

2019-06-27 12:04

鐵道沒隔音牆基隆泰安里好吵 立委協調將先汰換鋼軌

2019-06-26 18:40

居民反對興建水庫連通管 水利署暫緩招標

2019-06-26 19:44

東勢林業園區 農委會不排除自營

2019-06-26 23:55

斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29

基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55

雙北公車下月起 上下車都要刷卡

2019-06-26 23:44

陸客愛騎電動車趴趴走亂象多 金警加強宣導

2019-06-26 17:41

監委抵金門巡查 21件陳情案依舊是土地問題

2019-06-26 20:51

社子島開發交流會冷清 官員挨批用專業術語壓居民

2019-06-26 22:51

內用禁用一次性塑膠吸管 桃市環保局7月1日將稽查

2019-06-26 18:22

台鐵鳳山站周邊推增額容積 高市估進帳逾7.6億

2019-06-26 17:09

縣市總體競爭力調查 竹市非6都第1 社福治安創歷年佳績

2019-06-27 14:02

北農年薪逾400萬？ 柯文哲：可能 韓國瑜：合法

2019-06-26 23:36

嘉縣養雞場惡臭未解 里長請辭

2019-06-26 23:40

陳吉仲：台南芒果啟動加工收購 一周後評估成果

2019-06-26 18:45

老樹不能倒下 因為它是許多人生命裡的共同記憶

2019-06-26 19:19

響應「天使之眼守護家園」 台南5建商捐340多萬

2019-06-26 15:46

當年西伯利亞小白鶴迷途 金山清水農地荷花田盛開好美

2019-06-27 10:18

新北YouBike好騎 人次破億

2019-06-26 19:28

延續前朝好政策 盧秀燕要讓親子館雙倍增

2019-06-26 16:27

30名八仙事件傷者齊聚 她：散發正能量給更多人

2019-06-26 17:55

被議員耽誤的桌球高手！竹縣議會奪全國桌球賽三冠王

2019-06-27 11:51

大安沙雕音樂季、清境一夏29日開幕 奧萬大門票10元連3天

2019-06-27 00:14

青春專案起跑 黃敏惠到KTV宣導

2019-06-26 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top