民代批花博神岡停車場辦後不理 中市府：一個月後改善

2019-06-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市議員周永鴻和立委洪慈庸服務處今天會勘台中花博活動神岡停車場及接駁站，發現花博活動結束後市府「辦後不理」，路樹遮道、圍籬未拆、路燈不亮、交通動線及指示規畫不當等缺失，影響人車通行安全。周永鴻要求市府相關單位應立即改善；市府表示，一個月內改善並完工，包括圍籬和標誌標線等內容。

周永鴻表示，因展期結束後停車場成閒置空間，也無相關的後續維護計畫，再爭取到觀光園區之後，將繼續作為停車場接駁，但此處既是車道、又是迴轉道，交通動線、指引標示不明，常有重車在此停留並搶道通行，尤其是在藉由引道往返神岡及后里區的車輛時，因道路設置圍籬，無法看到對向車輛，常造成交通事故，他要求立即改善圍籬設置及重新規畫行車動線，以保障駕駛人安全。

周永鴻說，未來堤南路將因應豐洲二期工業園區之需求會進行道路拓寬及引道工程計畫，早在107年就由前市長林佳龍爭取中央補助，依據「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案作業要點」規定，本案最高可獲補助比率達72.9%，也就是高達2.9億元的中央補助，剩餘1.1億元則由必當自籌分擔，總共合計經費達4億元。