舊身障手冊將失效 南投縣府請身障者趕緊更換確保權益

2019-06-27 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



依據身心障礙權益保障法第106條規定，原持有舊制未註記效期之身心障礙手冊換發證明作業從104年7月11日至108年7月10日間逐年換發，南投縣政府今天表示，目前已進入最後倒數階段，但仍有180多人還使用舊款綠色身心障礙手冊，必須在今年7月10日之前，到南投縣各鄉、鎮、市公所換成粉紅色身心障礙證明。

南投縣社會及勞動處指出，身心障礙手冊換證作業已進行將近4年，已透過公文通知，並以電訪、家訪、郵寄申請、領證服務及到宅換證等措施協助民眾辦理換證。經統計，至今年6月21日止，南投縣已有近1萬8000人完成換證，尚有約180餘人未辦理換證，原因有身體狀況已改善自認無身心障礙情形、認為障礙情形不會改善而不願意換證，或是誤解要到醫院進行重新鑑定怕麻煩而未換證等因素。

社會勞動處表示，如逾期未完成換證，將註銷該身心障礙手冊，諸如免徵牌照稅、身障停車證、所得稅或學雜費減免及各式身心障礙相關福利服務都將喪失申請及使用資格，對持有人權益影響甚大。還沒有辦理換發證明的民眾，請儘速聯繫戶籍或居住地所在公所辦理。