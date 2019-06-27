光田醫院推動減塑 找上容器租借站駐點醫院

2019-06-27 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



光田綜合醫院推動減塑運動與容器租借團隊「好盒器」合作，成為國內首次有企業與容器租借團隊駐點合作，推動醫院員工身體力行落實環保，員工如果忘記帶環保杯喝水喝飲料，可到租借站使用重複清洗殺菌的「光田杯杯」，預估一個月可望減少使用2千個以上的一次性的杯容器。

光田醫院行政副院長吳瑞堂表示，光田推動環保節能多年，陸續獲得總統府表揚、經濟部肯定，也獲雜誌媒體認證之CSR企業社會責任獎，在硬體設備上之節能減碳成效有目共睹，對醫護團隊、全體同仁也鼓吹生活環保，每年固定辦理淨灘活動、宣導自備餐具之外，現要更進一步有效減塑。

他說明，天氣熱大家常買冰涼的手搖飲，近年已經很多人會自備環保杯購買，醫院內醫護人員為了照護病人，離不開病房、辦公室，大多是叫飲料外送，即使自備環保杯也因為無法送達飲料店而用不上，統計一個月就回收1萬個一次性的飲料杯垃圾。

光田醫院主動找上有容器租借Ubike之稱的「好盒器」，成為好盒器2015年起籌畫推廣容器租借再利用後，第一個駐點的合作企業。光田員工只要憑員工證購買或外送飲料，就可使用好盒器提供之可重複使用的飲料杯，喝完飲料後再將杯子拿到醫院內的容器歸還站歸還即可，並享有自備容器的飲料優惠。