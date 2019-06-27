台中市河川裸露面積大幅減少 環保署頒獎肯定

2019-06-27 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市河川裸露地面積大幅下降，包括植株發揮功效，有助空汙改善，環保署頒獎肯定。

台中市政府多元防治空汙，包括跨機關整治河川揚塵汙染。全市三大流域總裸露地面積102年達63%，藉由植栽綠化，逐年下降至107年的30%，已連續5年未發生大規模河川揚塵事件。

行政院環保署日前表揚107年直轄市及縣市政府空品維護及改善績效優良機關，台中市政府環保局獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」，表達對市府空汙防制的肯定。

環保局指出，每到秋冬季節，東北季風吹拂下，台中大安溪及大甲溪流域從台1線至出海口河段，常有河川揚塵現象發生，影響空氣品質；為有效抑制河川揚塵，環保局積極推動河川揚塵防制工作，跨單位與經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務台中分公司合作，並採取管制措施進行改善。

中市府環保局每年進行河川揚塵應變防護演練，並加強河川種植戶稽查輔導；第三河川局透過因地制宜的改善工法，於河川揚塵好發區域布設水線、施作截砂石籬及鋪設防塵網等工法；林務局則負責設置保育林及堤後造林；台中港務公司持續在台中港北淤砂區植栽綠化。

跨機關治理下，三大流域總裸露地面積由102年63%下降至107年度30%，民眾感受到揚塵問題有改善者，由1.6%提升至71.9%，且連續5年未發生大規模河川揚塵現象。