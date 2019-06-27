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嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市街頭出現一隻龜背突起、龜腳有鱗片的陸龜，七旬阿嬤嚇得報警，「我這輩子沒看過這怪東西在爬」，巡佐謝慶儒到場經查，原來是蘇卡達陸龜在馬路上趴趴走，有趣的是，謝員綽號「肉龜」，請同樣愛龜的友人PO網協尋，很快找到飼主。讓愛好烏龜的社群稱讚，這是段「肉龜」巡佐送龜兒子返家的溫馨故事。

台中市豐原警分局上周二上午10點多接獲報案，一位七旬老婦稱，在馬路上有一隻「怪怪的東西在爬」，更強調「我這輩子從沒看過這怪東西」，希望警方協助。

頂街所巡佐謝慶儒與警員康哲維巡邏過去查看，在向陽路往郊區方向的停車場發現陸龜蹤跡，由於該處是往返豐原火車站的重要道路，擔心約籃球大的陸龜趴趴走造成交通壅塞，謝員將陸龜以四腳朝天方式放置機車腳踏墊，載回派出所協尋飼主。

「牠抱起來很扎實，至少4公斤！」謝員說，當時接獲車禍案件急著出勤，只好先將陸龜載回所內，並給予高麗菜、菠菜、香蕉與西瓜，酷暑炎熱，陸龜大口品嘗西瓜，發出「卡滋卡滋」聲響，感覺相當享受。

謝員同步將陸龜拍照傳給養龜的張姓友人，請友人協助尋找陸龜飼主；張將照片上傳臉書社群，引發愛龜人士討論，下午2點多就有民眾認出陸龜，並通知飼主到頂街所認領。

女飼主白天在市場擺攤工作，聽到愛龜走失，趕緊帶著4歲男童到所內「認親」，女飼主說，這隻蘇卡達陸龜已經9歲，跟他們情同家人，上班前會先餵牠並關在家裡，不知道陸龜怎麼逃家跑到大馬路逛大街，還好有熱心民眾與警察協助尋回。

趴趴走的陸龜平安返家，愛好烏龜的社群網友熱議，稱讚這是「肉龜」巡佐送龜兒子返家，也有人留言是「肉龜巡佐失散多年的老婆」，幽默慶祝陸龜找到飼主。

從警28年的謝慶儒解釋，剛從警時借車給曾姓警員開，曾員倒車撞壞照後鏡，急著問他姓名，「你叫什麼名字？」想要修理，謝則笑回，「巴庫(台語，倒車的意思)」，後來友人替他取台語倒車的諧音「肉龜」綽號，沿用至今。

約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。圖／讀者提供
約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。圖／讀者提供
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趴趴走的陸龜平安返家，愛好烏龜的社群網友熱議，稱讚這是「肉龜」巡佐送龜兒子返家，...
趴趴走的陸龜平安返家，愛好烏龜的社群網友熱議，稱讚這是「肉龜」巡佐送龜兒子返家，也有人留言是「肉龜巡佐失散多年的老婆」，幽默慶祝陸龜找到飼主。記者林佩均／翻攝
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約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。記者林佩均／翻攝
約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。記者林佩均／翻攝
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約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。記者林佩均／翻攝
約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走。記者林佩均／翻攝
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綽號「肉龜」的巡佐謝慶儒，協助約籃球大的蘇卡達陸龜返家。圖／讀者提供
綽號「肉龜」的巡佐謝慶儒，協助約籃球大的蘇卡達陸龜返家。圖／讀者提供
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綽號「肉龜」的巡佐謝慶儒，協助約籃球大的蘇卡達陸龜返家。記者林佩均／翻攝
綽號「肉龜」的巡佐謝慶儒，協助約籃球大的蘇卡達陸龜返家。記者林佩均／翻攝
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約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走，員警提供高麗菜葉、西瓜等水果...
約一顆籃球大、重約４公斤的蘇卡達陸龜在派所內趴趴走，員警提供高麗菜葉、西瓜等水果餵食。記者林佩均／翻攝
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巡佐謝慶儒請同樣愛好烏龜的張姓友人PO網，順利找到迷途的陸龜飼主。記者林佩均／翻...
巡佐謝慶儒請同樣愛好烏龜的張姓友人PO網，順利找到迷途的陸龜飼主。記者林佩均／翻攝
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