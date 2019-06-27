嬤：這輩子沒看過這怪東西在爬 「肉龜」巡佐送龜返家

2019-06-27 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市街頭出現一隻龜背突起、龜腳有鱗片的陸龜，七旬阿嬤嚇得報警，「我這輩子沒看過這怪東西在爬」，巡佐謝慶儒到場經查，原來是蘇卡達陸龜在馬路上趴趴走，有趣的是，謝員綽號「肉龜」，請同樣愛龜的友人PO網協尋，很快找到飼主。讓愛好烏龜的社群稱讚，這是段「肉龜」巡佐送龜兒子返家的溫馨故事。

台中市豐原警分局上周二上午10點多接獲報案，一位七旬老婦稱，在馬路上有一隻「怪怪的東西在爬」，更強調「我這輩子從沒看過這怪東西」，希望警方協助。

頂街所巡佐謝慶儒與警員康哲維巡邏過去查看，在向陽路往郊區方向的停車場發現陸龜蹤跡，由於該處是往返豐原火車站的重要道路，擔心約籃球大的陸龜趴趴走造成交通壅塞，謝員將陸龜以四腳朝天方式放置機車腳踏墊，載回派出所協尋飼主。

「牠抱起來很扎實，至少4公斤！」謝員說，當時接獲車禍案件急著出勤，只好先將陸龜載回所內，並給予高麗菜、菠菜、香蕉與西瓜，酷暑炎熱，陸龜大口品嘗西瓜，發出「卡滋卡滋」聲響，感覺相當享受。

謝員同步將陸龜拍照傳給養龜的張姓友人，請友人協助尋找陸龜飼主；張將照片上傳臉書社群，引發愛龜人士討論，下午2點多就有民眾認出陸龜，並通知飼主到頂街所認領。

女飼主白天在市場擺攤工作，聽到愛龜走失，趕緊帶著4歲男童到所內「認親」，女飼主說，這隻蘇卡達陸龜已經9歲，跟他們情同家人，上班前會先餵牠並關在家裡，不知道陸龜怎麼逃家跑到大馬路逛大街，還好有熱心民眾與警察協助尋回。

趴趴走的陸龜平安返家，愛好烏龜的社群網友熱議，稱讚這是「肉龜」巡佐送龜兒子返家，也有人留言是「肉龜巡佐失散多年的老婆」，幽默慶祝陸龜找到飼主。