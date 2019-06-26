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活化東勢林業園區 江啟臣邀陳吉仲會勘

2019-06-26 20:40中央社 台中26日電

立委江啟臣爭取台中市東勢林業文化園區活化多年，農委會主委陳吉仲今天應邀會勘時表示，先就園區非文化景觀部分增列預算活化，並透過產學合作，加強木藝教育與傳承。

陳吉仲應江啟臣邀請，今天除了前往東勢林業文化園區會勘外，還參觀新社種苗場，並與山城農民座談，針對今年新社花海規模、合辦中彰投農業博覽會、氣候變遷與災損、農業廢棄物處理等議題進行交流。

江啟臣表示，東勢林業文化園區從105年起展開促參招商，公開招標，三度流標，一切回到原點，他在立法院多次要求農委會編列預算朝自主營運方向。

陳吉仲指出，東勢林業文化園區參觀人數逐年增長，台中市政府已於今年6月公告林業文化園區為「文化景觀」（範圍約15公頃），相關整建工程皆受文化資產保存法規範，將依文化景觀的「保存維護計畫」辦理修復再利用。

陳吉仲表示，在完成文化景觀「保存維護計畫」研擬新的營運活化辦法前，先就園區非文化景觀部分增列預算活化，透過木業產學合作結合東勢高工，加強木藝教育與傳承，並將編列預算增訂3年營運計畫。

江啟臣則說，一定會支持這筆預算通過，鼓勵政府朝自行編列預算自主營運方向進行。他並建議，園區圍牆帶來隔閡感，應考慮美化，甚至拆除圍牆，讓園區與在地社區連結更增強。

陳吉仲在與農民座談過程中，對於農民關心太空包、梨穗枯枝和花材等農業廢棄物的有效處理方式，擴大新社花海規模等問題，則回應，將指示有關單位研擬方案，回應農民心聲。

陳吉仲江啟臣農民
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