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台中行銷夏季農特產品 推梨果宴及梨果巴士

2019-06-26 17:41中央社 台中26日電

夏季正是台中市東勢區高接梨盛產期，台中市農業局今天輔導農會與飯店主廚合作，搭配新社香菇、霧峰香米等農產品推出「梨果宴」，還推出「梨果巴士」邀民眾體驗採果樂。

這場「梨果．夏宴」發表會今天在台中大毅老爺行旅登場，結合台中在地農產品，製作東勢豐水梨、后里絲瓜蛤蠣濃湯等創意料理，推出4人共享套餐。

農業局指出，這次梨果季系列活動與飯店業者異業合作，共同推出梨饗宴套餐「梨果．夏宴」活動，自6月底起至8月11日止，由廚師團隊蒐羅當季台中新鮮食材，以義大利烹調手法呈現夏季美食饗宴，縮短產地到餐桌的距離，展現專屬「台中味」的豐盛家宴料理，邀請大家一起到台中共享美好夏季饗宴時光。

7、8月正是東勢採梨的好時機，市府還推出「梨果巴士」與梨樹認養活動，梨果巴士將於7月的每週六及週日發車，有2條路線供選擇，包括梨之鄉一日遊與軟埤坑一日遊等，將帶領遊客前往休閒農業園區，認識客庄文化與農事體驗等，飽覽山城風光外，也能享用台中優質農特產品，同時體驗田園採果樂趣。

配合台中購物節將於7月10日起到8月18日登場，農業局指出，活動期間到台中購物滿新台幣500元並上網登錄發票，就可參加抽獎，有機會抽中千萬豪宅、百萬名車、住宿券、電動機車等獎品。

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