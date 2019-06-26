延續前朝好政策 盧秀燕要讓親子館雙倍增

2019-06-26 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市政府社會局投入1000多萬元把托育資源中心升級的大里親子館上午開幕，規劃親子共讀、共學、共玩空間。市長盧秀燕說，好的政策要延續做更好，前市長任內已完成4座親子館，她將在4年內讓親子館總數達到至少13座，數量「雙倍增」，讓親子享受最好的設施及服務。

盧秀燕在揭幕後進入館內欣賞小朋友作品，並一同完成恐龍造型勞作，小朋友們用奶音喊著「市長媽媽」萌翻全場，氣氛溫馨歡樂。

她說，身為女性市長，友善親子環境政策刻不容緩，「公幼公托倍增計畫」已逐漸實現中，預計4年內增加180班公幼、18家公托，均已陸續開工，會透過全盤規劃逐步減輕家長負擔。

盧秀燕指出，因為重視親子福利，她上任後立即動用第二預備金及公益彩券基金，投入1000多萬元升格大里親子館；前任市長完成4座親子館，她將在4年內讓總數達到至少13座，讓好的政策不只延續，還要做更好。

她也感謝議員不分黨派支持親子福利政策，讓公托公幼、親子館、共融式公園順利推動，並感謝負責大里親子館營運的亞洲大學，帶給親子最好的課程安排。

社會局人員說，為提供學齡前親子成長與交流分享空間，市府規劃將原有的「0-3歲托育資源中心」升格為「0-6歲親子館」，提供嬰幼兒親子活動課程、父母親及嬰幼兒照護者親職教育課程及童書、教具教材借用服務等，使更多育兒家庭受惠。