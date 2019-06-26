彰化醫院埔鹽鄉農會簽約 設平價住宿長照機構

2019-06-26 15:46 中央社 彰化26日電



衛福部立彰化醫院今天和埔鹽鄉農會簽署合作意向書，承租閒置大樓，整建120床的護理之家，打造彰化縣第一個平價住宿式長照機構，最快一年後啟用。

簽約儀式在部立彰化醫院8樓會議室舉行，部立彰化醫院院長謝文淮、埔鹽鄉農會理事長陳俊忠與總幹事楊鶉禎等人出席，謝文淮和陳俊忠在眾人見證下簽約。

謝文淮說，行政院在全台推動平價住宿式長照機構，埔鹽鄉農會大樓總面積約980坪，醫院計畫在2樓到5樓設立120床的護理之家，另在一樓設立預防失能運動區，引進專為長者設計的體適能健身機組，長者可藉由簡單的律動，增強不同部位的體能及耐力。

謝文淮表示，埔鹽鄉民間住宿式長照機構只有49床，被衛福部列為缺乏長照機構資源的鄉鎮，未來計劃設置的長照機構，已經被衛福部納入第一批「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」的10個計畫案之一。

楊鶉禎說，埔鹽鄉老年人口比率高，長照機構明顯無法應付未來長照2.0的需求，農會和醫院攜手合作，為鄉內長輩提供優質住宿式長照服務。

部立彰化醫院指出，全台長照住宿式機構缺口超過5萬張床，有88個鄉鎮市區未設立或供不應求，衛福部因此提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，要在4年內先達到增設50個區域住宿式長照機構的目標，目前審核通過10個計畫，彰化醫院在埔鹽鄉的申設案為其中之一。