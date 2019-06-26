親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綁信用卡賺好康？ 這5種刷卡現金「不」回饋

彰化醫院埔鹽鄉農會簽約 設平價住宿長照機構

2019-06-26 15:46中央社 彰化26日電

衛福部立彰化醫院今天和埔鹽鄉農會簽署合作意向書，承租閒置大樓，整建120床的護理之家，打造彰化縣第一個平價住宿式長照機構，最快一年後啟用。

簽約儀式在部立彰化醫院8樓會議室舉行，部立彰化醫院院長謝文淮、埔鹽鄉農會理事長陳俊忠與總幹事楊鶉禎等人出席，謝文淮和陳俊忠在眾人見證下簽約。

謝文淮說，行政院在全台推動平價住宿式長照機構，埔鹽鄉農會大樓總面積約980坪，醫院計畫在2樓到5樓設立120床的護理之家，另在一樓設立預防失能運動區，引進專為長者設計的體適能健身機組，長者可藉由簡單的律動，增強不同部位的體能及耐力。

謝文淮表示，埔鹽鄉民間住宿式長照機構只有49床，被衛福部列為缺乏長照機構資源的鄉鎮，未來計劃設置的長照機構，已經被衛福部納入第一批「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」的10個計畫案之一。

楊鶉禎說，埔鹽鄉老年人口比率高，長照機構明顯無法應付未來長照2.0的需求，農會和醫院攜手合作，為鄉內長輩提供優質住宿式長照服務。

部立彰化醫院指出，全台長照住宿式機構缺口超過5萬張床，有88個鄉鎮市區未設立或供不應求，衛福部因此提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，要在4年內先達到增設50個區域住宿式長照機構的目標，目前審核通過10個計畫，彰化醫院在埔鹽鄉的申設案為其中之一。

長照衛福部老年人口
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13

彰市長帶自家癌犬 校園宣導生命教育

2019-06-25 23:36

仁愛鄉台14線人止關段落石 交管到28日

2019-06-25 23:25

潭子綠竹筍減產3成 價格飆高

2019-06-25 23:25

抓蛇暫難全委外 夜間仍靠消防員

2019-06-25 23:25

中央拿錢當大爺 盧秀燕要各局處力爭

2019-06-25 23:01

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

助弱勢孩童走出一片天！董座與警察開辦暑期夏令營

2019-06-25 14:52

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

流浪犬傷人後 獸醫師出身的彰化市長到校宣導生命教育

2019-06-25 13:20

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

「吃素的酷斯拉」害慘屏東農 抓到牠可獲老鷹紅豆獎勵

2019-06-26 13:15

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放

2019-06-26 08:05

國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

竹市東門城大改造 拆橋填平廣場縮車道擴大人行空間

2019-06-26 14:56

斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試

2019-06-26 12:34

石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心

2019-06-26 10:20

兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位

2019-06-25 18:44

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才

2019-06-26 12:58

桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18

埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34

封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光

2019-06-25 18:57

基隆碇內25日晚間2500戶停電 原因竟是鳥巢害的

2019-06-26 14:55

13公頃桃園龜山苗圃 變身市民後花園

2019-06-26 08:06

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？

2019-06-25 23:24

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13

太扯了！民眾私畫停車格位 被網友踢爆

2019-06-25 17:13

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

砍檳榔樹改種夏雪芒果 屏東青農返鄉堅持友善耕種

2019-06-26 12:20

影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境

2019-06-25 20:57

阿公阿嬤舞力全開 原民健康操全國決賽台東登場

2019-06-26 09:55

潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅

2019-06-25 22:49

賣劣質芒果 農民安心標章被撤

2019-06-25 23:48

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37

基隆嶼迎客 攻頂給證書 5千多人預約

2019-06-25 23:41

打預防針！彰警與宮廟簽公約防治廟會暴力

2019-06-25 17:23

方便機車考照 麻豆監理站暑假下鄉到新化

2019-06-26 08:18

雙北公車結合大數據 7月1日起上下車刷卡

2019-06-26 13:59

罕見！電桿長出火龍果

2019-06-25 22:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top