活化蚊子館 平價住宿式長照機構落角埔鹽鄉

2019-06-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



行政院以50億元加速打造平價住宿式長照機構，目前通過全台10個計畫案，彰化縣確定落腳埔鹽鄉，由衛福部彰化醫院承租埔鹽鄉農會地下1樓、地上5樓的閒置大樓，以1億2千萬元經費整建成120床的護理之家，雙方今天簽立合作意向書，最快1年後完工啟用。

部彰院長謝文淮表示，埔鹽鄉屬於醫療資源缺乏地區，3萬2千多人口，民間住宿式長照機構卻只有49床，

身為公立醫院決心在當地布建，衛福部納入全台第一批「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」的10個計畫案之一，也是唯一一處院外修繕設立的計畫。

埔鹽鄉農會大樓屋齡約20年，總面積981坪，目前為閒置空間，彰化醫院規畫在2樓至5樓設立120床的護理之家，1樓設立「預防失能運動區」，以不老健身房範例，引進專為老年人設計的體適能健身機組，讓長者增強體能和耐力，延緩長者失能。

埔鹽鄉農會理事長楊鶉禎表示，農會大樓原本規畫作為信用部、行銷推廣中心與教育訓練場所，但後來未實際使用，鄉內老年人口比率高，希望與彰化醫院合作下能造福鄉內長輩。