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活化蚊子館 平價住宿式長照機構落角埔鹽鄉

2019-06-26 12:58聯合報 記者林敬家╱即時報導

行政院以50億元加速打造平價住宿式長照機構，目前通過全台10個計畫案，彰化縣確定落腳埔鹽鄉，由衛福部彰化醫院承租埔鹽鄉農會地下1樓、地上5樓的閒置大樓，以1億2千萬元經費整建成120床的護理之家，雙方今天簽立合作意向書，最快1年後完工啟用。

部彰院長謝文淮表示，埔鹽鄉屬於醫療資源缺乏地區，3萬2千多人口，民間住宿式長照機構卻只有49床，

身為公立醫院決心在當地布建，衛福部納入全台第一批「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」的10個計畫案之一，也是唯一一處院外修繕設立的計畫。

埔鹽鄉農會大樓屋齡約20年，總面積981坪，目前為閒置空間，彰化醫院規畫在2樓至5樓設立120床的護理之家，1樓設立「預防失能運動區」，以不老健身房範例，引進專為老年人設計的體適能健身機組，讓長者增強體能和耐力，延緩長者失能。

埔鹽鄉農會理事長楊鶉禎表示，農會大樓原本規畫作為信用部、行銷推廣中心與教育訓練場所，但後來未實際使用，鄉內老年人口比率高，希望與彰化醫院合作下能造福鄉內長輩。

長照2.0先推動居家與社區服務，下階段要布建住宿式機構，讓各地民眾可就近取得平價且優質的長照服務，衛福部推估，目前全台長照住宿式機構缺口超過5萬張床，經盤點尚有88個鄉鎮市區未設立或供不應求，因此提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，要在4年內先完成50個區域的住宿式長照機構的增設，目前審核通過10個計畫，彰化醫院在埔鹽鄉的申設案是其中之一。

埔鹽鄉農會大樓目前閒置。圖／彰化醫院提供
埔鹽鄉農會大樓目前閒置。圖／彰化醫院提供
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埔鹽鄉農會大樓目前內部現況。圖／彰化醫院提供
埔鹽鄉農會大樓目前內部現況。圖／彰化醫院提供
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彰化醫院長謝文淮今天與與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠簽立合作意向書。記者林敬家／攝影
彰化醫院長謝文淮今天與與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠簽立合作意向書。記者林敬家／攝影
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彰化醫院長謝文淮今天與與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠簽立合作意向書。記者林敬家／攝影
彰化醫院長謝文淮今天與與埔鹽鄉農會理事長陳俊忠簽立合作意向書。記者林敬家／攝影
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長照衛福部老年人口
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