暑假不怕餓肚子 彰化弱勢學生可持幸福餐券兌換午餐

2019-06-26 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府實施國中小免費營養午餐，考量到到弱勢家庭學生在寒暑假沒有免餐營養午餐可吃，特別在寒暑假每天提供50元「幸福餐券」，到超商或特約通路店家兌換熟食，今年暑假共有9350人受惠。

教育處表示，彰化縣「幸福餐券」的發放對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定的經濟弱勢學生，餐券分為「學校自行與學區內通路店家簽約」及「參與本縣聯合辦理幸福餐券」兩種方式。由學校徵詢學生、家長需求及學區內通路店家分布等因素，選擇適合該校條件的辦理方式。

其中，參加全縣聯合辦理的學校，學生可持餐券到縣內5大超商等據點兌換午餐，合作超商更加碼送優惠，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高可兌換至55元、OK最高可兌換至60元、全家最高可兌換至57元鮮食商品或60元便當類，楓康超市最高可兌換至60元、萊爾富選擇組合餐最高可兌換至70元。

至於部分偏遠地區沒有超商，可選擇學校自行簽約的通路店家、自助餐店及麵店等，學生可憑券取餐，目前特約商店有35家。

「幸福餐券」兌換時間是每天上10點半到下午1點半，但限熟食，教育處表示，是否開放早餐或晚餐時段，將再研議。