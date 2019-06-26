伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



全台許多村里民活動中心因為唱卡拉OK時未注意版權問題而收到存證信函，搞得人心惶惶，還有部分縣市政府擬編預算支出版權費，但昨天一家伴唱機廠商展出新型的多功能伴唱機，其中重要功能之一，就是能把Youtube歌曲去除原唱人聲，只留下音樂，讓愛唱歌者可以更方便的唱，版權問題將受更嚴厲的科技挑戰。

律師洪家駿指出，這個情形和網路紅人谷阿莫利用YouTube把電影畫面配上他的旁白，使觀看者可以快速了解電影劇情和其詼諧評閱內容有些類似，它到底是否因重製而影響著作權，還是以新創看待，目前案件仍在審理中，法律見解不一。

金嗓電腦科技公司昨舉辦新型電腦伴唱機發布會，新型伴唱機除了體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等，幾乎把可以想像到的功能都做了整合；消除YouTube原唱人聲，只留下音樂，是其中最重要的功能之一。業者在台上展示此一功能時，台下觀眾都很驚訝。

金嗓電腦科技公司副總經理任介卿說，YouTube上的歌曲是混音製作，他們的技術可以把8成的YouTube內容人聲消除，也幾乎涵蓋所有的歌曲。

至於是否影響原創著作權，金嗓人員說，歌曲放在YouTube上，若能創造高的點閱，創作者從中分潤，也能獲得利益，加上新型伴唱機便於攜帶，三五好友帶著伴倡機隨時停下來就唱，要說觸法也很難說得過去。