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美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱

2019-06-26 12:13聯合報 記者黃寅╱即時報導

全台許多村里民活動中心因為唱卡拉OK時未注意版權問題而收到存證信函，搞得人心惶惶，還有部分縣市政府擬編預算支出版權費，但昨天一家伴唱機廠商展出新型的多功能伴唱機，其中重要功能之一，就是能把Youtube歌曲去除原唱人聲，只留下音樂，讓愛唱歌者可以更方便的唱，版權問題將受更嚴厲的科技挑戰。

律師洪家駿指出，這個情形和網路紅人谷阿莫利用YouTube把電影畫面配上他的旁白，使觀看者可以快速了解電影劇情和其詼諧評閱內容有些類似，它到底是否因重製而影響著作權，還是以新創看待，目前案件仍在審理中，法律見解不一。

金嗓電腦科技公司昨舉辦新型電腦伴唱機發布會，新型伴唱機除了體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等，幾乎把可以想像到的功能都做了整合；消除YouTube原唱人聲，只留下音樂，是其中最重要的功能之一。業者在台上展示此一功能時，台下觀眾都很驚訝。

金嗓電腦科技公司副總經理任介卿說，YouTube上的歌曲是混音製作，他們的技術可以把8成的YouTube內容人聲消除，也幾乎涵蓋所有的歌曲。

至於是否影響原創著作權，金嗓人員說，歌曲放在YouTube上，若能創造高的點閱，創作者從中分潤，也能獲得利益，加上新型伴唱機便於攜帶，三五好友帶著伴倡機隨時停下來就唱，要說觸法也很難說得過去。

金嗓董事長蔡世寅，是台中市前市長林佳龍時代的民政局長，他卸下公職後重新返回伴唱機事業，也把此次研發出的新型伴唱機捐助給身障者做街頭演出之用，減輕謀生的負擔。

金嗓電腦科技公司的新型電腦伴唱機體積小、重量輕，便於攜帶。記者黃寅／攝影
金嗓電腦科技公司的新型電腦伴唱機體積小、重量輕，便於攜帶。記者黃寅／攝影
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金嗓電腦科技公司的新型電腦伴唱機可消除YouTube原唱人聲，只留下音樂；業者在...
金嗓電腦科技公司的新型電腦伴唱機可消除YouTube原唱人聲，只留下音樂；業者在台上展示此一功能時，台下觀眾不禁驚呼科技造成生活上的改變。記者黃寅／攝影
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金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅（左），是台中市前市長林佳龍時代的民政局長。記者黃寅...
金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅（左），是台中市前市長林佳龍時代的民政局長。記者黃寅／攝影
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電影身障者谷阿莫
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