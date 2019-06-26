東勢林業文化園區活化現曙光 修正辦法招商投資

2019-06-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



東勢林業文化園區發展，台中山城居民眾所期待，但行政院103年底核定依促參法公開徵求民間投資，5年來投資商有意願卻多次流標，主管單位林管處表示，將修改相關辦法提高民間投資意願，農委會主委陳吉仲初步同意，文化園區活化露出一線曙光。

立委啟臣今天邀請農委會主委陳吉仲到山城會勘，討論東勢林業文化園區的活化。

東勢林區管理處處長蕭崇仁表示，東勢林業文化園區委外營運管理，原本有民間公司得標，但內部意見分歧產生紛爭而取消。林管處嘗試過BOT與ROT，但不管用，至今還是沒有標出去。

蕭崇仁說，全台灣林業文化園區就屬東勢這一塊最有發展潛力，因為交通方便離國道4號只有10分鐘車程。但民間廠商認為管理17公頃面積過於龐大丶可建築的面積只有2公頃又太少，廠商至少要投資5億元，但權利金太高，前期可能回收緩慢，等等原因讓廠商猶豫不決，未來會針對廠商的疑慮在招商時作修正，提高廠商投資意願。

立委江啓程表示，東勢林業文化園區應該保持原有的風貌，建築的部分不用多，但維護管理的經費與人力很重要，否則花大錢建設，沒有好好的管理有可能變成蚊子館。

江啟臣說，希望農委會挹注管理經費，市府文化局盡量不要局限在法規，多協助，才能加速文化園區發展。

產業代表指出，希望文化園區不只有休閒觀光功能，還要有教育意義傳承，保存山城林業歷史文化，不要只有除弊也要有興利的觀念。

江啟臣表示，從豐原到東勢，包跨北科大協助的豐園北科木創中心、東勢林業文化園區、東勢高工與舊東工校區，可以串連林業觀光、育成系列園區，希望農委會重視。