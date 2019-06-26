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老茶廠4代接棒 新創意冷泡茶奪國際食品2星獎

2019-06-26 08:38聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣本土連鎖茶飲店「台茶1号」創辦人羅志光，是老茶廠的第三代傳人，因不忍茶市場沒落，12年前投身茶飲產業，其子、第四代傳人羅宇軒是八年級生，大學畢業後也投入研發，帶入年輕人新創意，今年不但以冷泡阿里山金萱獲素有食品界的米其林之稱的iTQi 大賽二星獎項肯定，並結合新鮮水果、台灣在地食材，以全球概念店的開張，再次挑戰茶飲市場。

羅志光說，他家不但有茶園、茶廠，到他是第三代，從小就在茶葉堆裡打滾，看著老一輩從採茶、曬青、揉捻、焙火，都相當用心，卻不敵茶市場沒落的現實，12年創辦「台茶 1 號」，與弟弟用心研製茶的各種煮法、尋找更多獨特配料，為老茶廠闢出新的路徑。

羅宇軒說，他學的是企管行銷，從小跟著爸爸製茶，深覺製茶辛苦，自家茶廠的金萱茶是來自海拔1200公尺茶山，有獨特花香與奶香，他思考年輕人不愛喝熱茶，因此改以冷泡，試了半年，找到正確的比例，讓金萱呈現完美的花香與奶香，還凸顯了回甘的喉韻。

羅宇軒指出，他還以冷泡阿里山金萱參與iTQi （國際風味暨品質評鑑所）評選，iTQi 有食品界的米其林之稱，每年約有120國、近2000件食品與飲品，依外觀、香氣、口感、質地、後味評分，總分90%以上為三星美味，80%以上為二星美味，70％以上為一星美味。冷泡阿里山金萱一舉贏得iTQi 評審們青睞、勇奪二星獎項肯定。

羅宇軒說，「台茶1号」今年以全球概念店的開張，茶品上也更精緻化，包括以水果新鮮現切、現榨；結合大甲芋頭、萬丹紅豆等台灣在地頂級配料，再次挑戰茶飲市場。 公司邀集7名「台灣之光」冠軍選手共同製作「1本初心，全心全意讓世界看見我們」MV發表，盼透過職人精神分享台灣的種種軟實力。

「台茶1号」創辦人羅志光（左）與兒子羅宇軒（右）合影。記者趙容萱／攝影
「台茶1号」創辦人羅志光（左）與兒子羅宇軒（右）合影。記者趙容萱／攝影
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羅志光（左二）邀世界溜溜球冠軍楊元慶（左一）、國際美髮冠軍魏斯理（右一）、台灣刺...
羅志光（左二）邀世界溜溜球冠軍楊元慶（左一）、國際美髮冠軍魏斯理（右一）、台灣刺青冠軍李仲維（右二）等人，共同製作「1本初心，全心全意讓世界看見我們」MV發表。記者趙容萱／攝影
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