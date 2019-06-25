特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投集集鎮的農委會特有生物研究保育中心，是國內最權威的台灣原生種保育救治野放機關，而這裡更有一座新建的野生動物急救站，進行救傷醫療、照護調養及野放訓練，最特別的是，這裡收容了150多隻各類原生種動物，其中更包括了台灣瀕臨絕種的動物「石虎」共9隻，不過一般白天看不到，因為石虎是屬於夜行性動物。

特生中心指出，在行政院支持下，占地3.6公頃的新穎野生動物急救站今年已落成啟用，原本行政院長蘇貞昌兩次計畫前來視察，聽取國內原生種野生動物的現況，特別是全台僅存不到500隻的石虎，目前中心內收容了8隻成年、1隻幼年石虎，表達希望能就近了解救傷後的石虎的照護調養流程，仍因故作罷。

野生動物急救站表示，平時會接到雞舍被動物攻擊而尋求協助的事件，如：食蟹獴、白鼻心、鳳頭蒼鷹、老鼠、貓、狗…等；但日前接到一隻在南投水里山區雞舍被捕獲的石虎，經醫治後發現牠的右眼瞳孔沾黏、葡萄膜炎，是牠在野外生活時，不知何故造成的舊傷，並且有脫水的現象；雖然不清楚這隻成年的母石虎在野外經歷了什麼？但牠身體傳達的訊息，告訴我們野外生活大不易。