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埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（左2）今視察允協助整修，且無...
南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（左2）今視察允協助整修，且無償撥用由公所經營管理。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮花卉物流中心停業閒置年餘，失去展售功能，如「蚊子館」遭地方詬病；農委會主委陳吉仲今下午視察現況，初步同意無償撥用，由埔里公所經營管理；而公所規畫今年秋季將辦理大型花卉展，陳也允諾協助整修來活化場館。

埔里公所指出，花卉物流中心占地9200坪，土地屬台糖所有，以1億8000多萬元打造的地上物則屬農糧署；該中心最初交由埔里農會經營，也曾委外觀光園區，但因土地租金、景氣欠佳等因素慘賠收場，因此從去年就停止營運，閒置至今。

而為活化花卉物流中心，立委蔡培慧今下午邀陳吉仲與埔里鎮長廖志城、大埔里觀光發展協會等前往會勘；蔡提到，該中心鄰近國道6號，交通便捷，且腹地大，停車空間充裕，主建築卻閒置，其他場館現則供埔里農會、貨運物流業者租用。

蔡表示，先前業者將一樓有規畫成烘焙區，二樓則是販售展場，與地方討論可轉型農產初級加工據點、大型策展場域，成為行銷埔里特色花卉B2B和B2C的國內外展售平台，未來也能納其他農特產品或觀光業，成大埔里地區「農業小世貿」。

廖志城則說，曾討論過由公所承租活化，也已納入地方創生計畫，但鎮庫目前負債3億多元，每年得付出300萬地租和稅金，加上現有建築的整修和後續管理維護費用，恐吃不消；而為協助活化仍規畫在今年秋、冬季辦理大型花卉、樹石展。

陳回應，公所近期有意策展活化建物，建議公所申請農村再生計畫經費先行整修場域，農委會會全力協助，也允諾無償撥用後，園區內建物對外招租收入，未來均供公所利用，同時計畫在中心屋頂建置太陽能發電，增加收入來減輕公所負擔。

南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（左2）今視察允協助整修，且無...
南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（左2）今視察允協助整修，且無償撥用由公所經營管理。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（右2）今視察允協助整修，且無...
南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲（右2）今視察允協助整修，且無償撥用由公所經營管理。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮花卉物流中心鄰近國道6號，交通便捷，且腹地大，停車空間充裕，卻閒置年...
南投縣埔里鎮花卉物流中心鄰近國道6號，交通便捷，且腹地大，停車空間充裕，卻閒置年餘成「蚊子館」。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲今視察允協助整修，且無償撥用由...
南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲今視察允協助整修，且無償撥用由公所經營管理。記者賴香珊／攝影
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