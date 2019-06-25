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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

護理之家住民行動不便 演練夜間搶救及疏散

2019-06-25 19:02中央社 南投縣25日電

南投縣政府衛生局今天在東華醫院附設護理之家演練夜間災害搶救，會中邀其他護理之家人員觀摩，盼藉實地操作使機構工作人員熟悉自救及疏散動線，災害時才能將傷亡降到最低。

護理之家住民多為行動不便或癱瘓，無自行逃生能力，若發生火災來不及疏散恐造成嚴重傷亡，因此，南投縣政府衛生局會同消防局在竹山鎮東華醫院附設護理之家演練地震引發電器火災疏散及搶救，會中邀多家護理之家人員觀摩，眾人全力投入演練，氣氛緊張逼真。

演練模擬夜間工作人力少時，突來地震引發火災，機構內夜間人力立即執行就地掩護、初期滅火、避難引導、侷限火煙擴散、通報消防機關、分層協助住民避難疏散、後續安置等，演練後進行檢討與建議。

南投縣衛生局醫政科長陳淑怡說，先前選擇在獨立型護理之家辦理演練，依建築物屋齡、地區等規劃災害演練方式，這次選擇醫院附設護理之家演練，重點不是考核績效，而是希望各機構藉實地演練來觀摩累積經驗，萬一發生災害才能正確又快速搶救。

東華醫院行政副院長林郁說，台灣位處地震帶，護理與養護機構的住民大多行動不便，一旦發生災害，幾乎完全依賴醫護與行政人員協助才能逃離，如何在極短時間搶救眾多住民，護理與養護機構平日就需常演練，只有熟悉每個流程，才能掌握黃金救援時間。

火災地震
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