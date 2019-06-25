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6消防隊林務人員搶救受困登山客 翁章梁表揚英勇事蹟

2019-06-25 17:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣水漾森林5月中旬有4名登山客受傷受困，跨單位合作救援，以空勤總隊直升機將受傷山友吊掛後送醫治，搶救過程，6名在地面協助吊掛作業的消防、林務人員，被直升機強勁氣流捲滾枝幹、沙石壓到或擊傷，縣長翁章梁下午在主管會報前，頒獎座給救援的消防局黃建哲、江哲嘉、黃志中、高宏甫、蘇晢賓及林務局許崑聖共6名，表揚他們的英勇事蹟。

現場播放救援任務影片，過程十分危險， 消防局指出，此趟任務氣候惡劣，路途崎嶇，5名搜救人員完成任務後才發現自己也負傷，除現階段在休養的林務局人員許崑聖外，其餘人員經1個月後的診療已無大礙。

翁章梁感謝讚賞消防弟兄，在工作崗位堅守任務，他說，消防工作回饋，就是來自被救援者能夠順利康復，希望未來在救災工作上能夠繼續努力外，也務必注意自身的安全。

消防局說，3男1女登山客5月17日從南投縣入山攀登白姑大山，遇雨改往水漾森林，其中，林女19日上午疑因雨後野溪暴漲而不慎滑倒，造成左膝脫臼劇痛難以行進，縣消聯繫空勤總隊出動黑鷹直升機支援吊掛後送受傷的林女。

吊掛當下，黑鷹直升機旋翼的「下洗氣流」又急又大，摧折周遭較脆弱的樹木枝幹，捲起飛沙走石，救援人員即便被枝幹、沙石打到，仍奮勇將林女吊掛穩固上升到機艙內，完成任務才發現自己也受傷。

嘉義縣水漾森林5月中旬有4名登山客受傷受困，搶救過程，6名在地面協助吊掛作業的消...
嘉義縣水漾森林5月中旬有4名登山客受傷受困，搶救過程，6名在地面協助吊掛作業的消防、林務人員，被直升機強勁氣流捲滾枝幹、沙石壓到或擊傷，縣長翁章梁(左四)下午在主管會報前，頒獎座給救援的消防局5名隊員及林務局人員許崑聖共6名，表揚他們英勇事蹟。圖／縣府提供
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黑鷹直升機翁章梁
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